Nie milkną echa przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. „Aby móc budować oparte na fundamentach prawdy i dobrych relacjach partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestie reparacji od państwa niemieckiego, których jako Prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam!” - przemawiała głowa państwa. Do słów prezydenta odniosła się… Erika Steinbach - przewodnicząca Związku Wypędzonych w Niemczech w latach 1998–2014. „Wywłaszczenie niemieckich wypędzonych przez Polskę, z naruszeniem prawa międzynarodowego i bez odszkodowania, pozostaje kwestią otwartą i nierozwiązaną. Prezydent powinien się nad tym zastanowić i wziąć przykład z Węgier” - napisała na X.
Prezydent Nawrocki o reparacjach od Niemiec
Prezydent Karol Nawrocki podczas przemówienia w rocznicę wybuchu II wojny światowej na Westerplatte odniósł się do kwestii reparacji od Niemiec.
Aby móc budować oparte na fundamentach prawdy i dobrych relacjach partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestie reparacji od państwa niemieckiego, których jako Prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam! Dla naszej przyszłości! Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji, ale Polska jako państwo przyfrontowe, Polska jako najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO potrzebuje i sprawiedliwości, i prawdy, i jasnych relacji z Niemcami, ale także potrzebuje reparacji od państwa niemieckiego
— przemawiał.
Następnie prezydent dodał:
Bo dobre jest tylko to bogactwo, które nie jest grzechem. A bogactwo, które jest zbudowane, owszem, i na ciężkiej pracy kolejnych generacji niemieckich, i zbudowane jest na wsparciu Niemiec po roku 1945, jest także zbudowane na złamaniu Dekalogu, który mówi: „Nie zabijaj” i „Nie kradnij”. A jak zabiłeś i ukradłeś, to musisz winę wyznać, musisz przeprosić i musisz zadośćuczynić. Dla naszej wspólnej przyszłości, dla bezpieczeństwa naszych sojuszy czekamy na reparacje od państwa niemieckiego.
Niemieckie media negatywnie o słowach prezydenta
W dzienniku „Sueddeutsche Zeitung” pojawił się negatywnych artykuł, który uderzał w prezydenta Nawrockiego.
Od momentu objęcia urzędu prezydent Karol Nawrocki podsyca nastroje nacjonalistyczne w kraju. Blokuje pomoc dla obywateli Ukrainy, a w rocznicę wybuchu II wojny światowej domaga się reparacji wojennych od Niemiec
— komentował „Sueddeutsche Zeitung”.
Dziennik zaznaczył, że ta retoryka skierowana jest także w premiera Tuska.
Są one skierowane nie tyle przeciwko samym Niemcom, co przeciwko polskim politykom, którzy rzekomo są zbyt blisko Berlina, takim jak Tusk
— dodał.
Steinbach chce, żeby Polska płaciła Niemcom
Do sprawy odniosła się Erika Steinbach - przewodnicząca Związku Wypędzonych w Niemczech w latach 1998–2014. Niemka stwierdziła, że to Polacy powinni wypłacić rekompensatę Niemcom…
Wywłaszczenie niemieckich wypędzonych przez Polskę, z naruszeniem prawa międzynarodowego i bez odszkodowania, pozostaje kwestią otwartą i nierozwiązaną. Prezydent powinien się nad tym zastanowić i wziąć przykład z Węgier. Węgry wypłaciły odszkodowania węgiersko-niemieckim wypędzonym, tak jak zrobili to wywłaszczeni Węgrzy. Dziękuję, Viktorze Orbán
— napisała na portalu X.
W dalszym ciągu trwa relatywizacja historii na niekorzyść Polski. Niestety przy pełnym udziale obecnego rządu, który prowadzi retorykę całkowicie spójną z linią Berlina.
