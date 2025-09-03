Były prezydent autorem w Kanale Zero. Krzysztof Stanowski: Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Andrzej Duda / autor: PAP/Adam Warżawa/X
Andrzej Duda / autor: PAP/Adam Warżawa/X

Zapowiada się ciekawa seria programów! Jak ogłosił Krzysztof Stanowski, były prezydent Andrzej Duda będzie nowym autorem w Kanale Zero. „Nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów” - przekazano.

Kanał Zero ma nowego autora”

Jak poinformował Krzysztof Stanowski, premiera odbędzie się 15 września. Zamieścił też zdjęcie byłego prezydenta Andrzeja Dudy w czasie nagrania.

Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie

— przekazał Krzysztof Stanowski.

Potwierdzam z Kanału Zero”

Informacje te potwierdził sam Andrzej Duda.

Potwierdzam z Kanału Zero. Dziękuję Krzysztofowi Stanowskiemu za zaproszenie. Zapraszam do oglądania i do lektury książki „To ja” - andrzejduda.pl

— napisał.

Przełamać schemat emerytury

Wcześniej w programie dziennikarza Bogdana Rymanowskiego na kanale Youtube Andrzej Duda był pytany o doniesienia PAP w sprawie jego przyszłości po prezydenturze i ocen osób z jego otoczenia, które twierdziły, że zamierza przełamać schemat prezydenckiej emerytury.

Po pierwsze chciałbym służyć Rzeczypospolitej, chociażby tylko swoim doświadczeniem, choćby będąc na marginesie sceny politycznej, nie bezpośrednio, a w jej otoczeniu, prowadzić działalność, jak think tanki w krajach o ugruntowanej demokracji

— przekazał były prezydent.

Dodał, że stworzyłby go z byłymi współpracownikami.

CZYTAJ WIĘCEJ: Jaki jest plan prezydenta Andrzeja Dudy na dalszą karierę? Zapowiedział swój think-tank: „Mógłbym pełnić rolę jego patrona”

tt/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych