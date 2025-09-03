Zapowiada się ciekawa seria programów! Jak ogłosił Krzysztof Stanowski, były prezydent Andrzej Duda będzie nowym autorem w Kanale Zero. „Nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów” - przekazano.
„Kanał Zero ma nowego autora”
Jak poinformował Krzysztof Stanowski, premiera odbędzie się 15 września. Zamieścił też zdjęcie byłego prezydenta Andrzeja Dudy w czasie nagrania.
Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie
— przekazał Krzysztof Stanowski.
„Potwierdzam z Kanału Zero”
Informacje te potwierdził sam Andrzej Duda.
Potwierdzam z Kanału Zero. Dziękuję Krzysztofowi Stanowskiemu za zaproszenie. Zapraszam do oglądania i do lektury książki „To ja” - andrzejduda.pl
— napisał.
Przełamać schemat emerytury
Wcześniej w programie dziennikarza Bogdana Rymanowskiego na kanale Youtube Andrzej Duda był pytany o doniesienia PAP w sprawie jego przyszłości po prezydenturze i ocen osób z jego otoczenia, które twierdziły, że zamierza przełamać schemat prezydenckiej emerytury.
Po pierwsze chciałbym służyć Rzeczypospolitej, chociażby tylko swoim doświadczeniem, choćby będąc na marginesie sceny politycznej, nie bezpośrednio, a w jej otoczeniu, prowadzić działalność, jak think tanki w krajach o ugruntowanej demokracji
— przekazał były prezydent.
Dodał, że stworzyłby go z byłymi współpracownikami.
