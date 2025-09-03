Nieoczekiwanie powraca stary temat… wzrostu Rafała Trzaskowskiego! Wszystko przez nagranie, które prezydent Warszawy zamieścił w sieci. Wiceszef PO odwiedził bowiem Szkołę Podstawową nr 158 im. Jana Kilińskiego przy ul. Ciasnej, do której sam uczęszczał. Cóż więc się wydarzyło.
Prezydent stolicy odwiedził gabinet pielęgniarki szkolnej, zauważając że waga jest ta sama, co w czasach jego dzieciństwa. Pielęgniarka zmierzyła wzrost prezydenta Warszawy, choć scena z wynikiem nie została pokazana.
Trzaskowski usiadł również w szkolnej ławce i zaznaczył: „Trochę wyrosłem”.
Czuły punkt
Wzrost jest najwidoczniej czułym punktem Rafała Trzaskowskiego. Warto przypomnieć, że w czasie debaty wyborczej w TVP w likwidacji Rafał Trzaskowski był pokazywany jako kandydat wyższy od Karola Nawrockiego, mimo że w rzeczywistości jest odwrotnie!
Przekonywał też w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” w marcu br., że jest wysoki, „bo zaczęła się kolejna inba, że mam 168 centymetrów wzrostu. A niby polityk powinien być wysoki”. Przekonywał, że ma jednak 180 cm wzrostu.
Gdzie nie pojadę, wszyscy się dziwią, żem taki wysoki
— dodawał wówczas.
Prezydent stolicy pochwalił uczestników prawyborów prezydenckich w KO 10 listopada 2024 r. i podczas spotkania z mieszkańcami Bydgoszczy postanowił nawiązać do swojego wzrostu. Chwalił się, że nie jest niski.
Oni wydali tyle pieniędzy, tyle energii, aby przekonać, że jestem niski, że chodzę na koturnach. A gdziekolwiek się pojawię, ludzie mówią, że jestem wysoki
— mówił Rafał Trzaskowski, nawiązując do materiałów, jakie pojawiły się w TVP Info w czasie, gdy startował w wyborach prezydenckich w 2020 roku.
Do nagrania ze szkoły podstawowej odniósł się na platformie X Samuel Pereira.
Widzowie czekający na podanie wyniku
— napisał dziennikarz Telewizji wPolsce24 i zamieścił wymownego mema z samotnym Pablo Escobarem z serialu „Narcos”.
maz/X
