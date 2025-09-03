„Chodzą słuchy, że departament w Prokuraturze Krajowej ds. przestępczości gospodarczej, który tworzyłem, ma być zlikwidowany, bądź połączony z innym departamentem” - powiedział w Telewizji wPolsce24 prok. Michał Ostrowski. Legalny zastępca Prokuratora Generalnego jest zaniepokojony marazmem, który ogarnia prokuraturę, a który wynika z decyzji personalnych. „Moim zdaniem już mamy paraliż. Prokuratura i prokuratorzy są dla ludzi, a nie dla samych siebie, nie dla budynków, nie dla prokuratorów. Prokuratorzy pełnią funkcję służebną wobec obywateli” - podkreślał prok. Ostrowski.
Co dalej ze śledztwem dotyczącym ustrojowego zamachu stanu? Na to pytanie odpowiedział prok. Michał Ostrowski, który rozpoczął je w lutym tego roku.…
