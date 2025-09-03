W ostatnich dniach nasiliły się uszczypliwości pomiędzy Konfederacją a PiS. Politycy obu ugrupowań nie szczędzą sobie słów krytyki. Tym razem polityczną szpilę postanowił wbić wicerzecznik Konfederacji Wojciech Machulski. Na antenie Radia Wnet postanowił porównać Leszka Millera i Mateusza Morawickiego. Obaj byli premierzy byli niedawno gośćmi „Piwa z Mentzenem”. „Wydaje mi się, że niestety Miller był lepszym premierem, niż Morawiecki” - powiedział Machulski. Słowa młodego polityka wywołały falę komentarzy na platformie X. „Nie no ale Leszek Miller? Serio? Stary komunista, który przez lata utrzymywał towarzystwo z komuny przy korycie?” - napisał jeden z użytkowników.
Machulski: Miller był lepszym premierem, niż Morawicecki
Machulski odniósł się na antenie Radia Wnet do ostatniego „Piwa z Mentzenem”, którego gościem był właśnie Leszek Miller.
Rozmowa Sławomira Mentzena z Leszkiem Millerem, jej celem nie było to, żeby pochwalać Millera, iż był świetnym politykiem czy gloryfikować jego przeszłości w PZPR. Celem była rozmowa na wysokim poziomie. Uważam, że Miller podszedł do niej bardzo kulturalnie. Cenię sobie jego kulturę osobistą, co nie oznacza, że zgadzam się z jego poglądami. Jest politykiem lewicowym i miał swój udział w partii, która była kontynuatorem sowieckiej linii (…). Niestety Leszek Miller w swoich rządach był często bardziej prawicowy, niż PiS, co jest dość szokujące
— powiedział.
Polityk został dopytany, czy Miller był lepszym premierem, niż Morawiecki.
Wydaje mi się, że niestety Miller był lepszym premierem, niż Morawiecki. To pokazuje z jak niskim poziomem Polacy spotykają się jeżeli chodzi o rządzenie
— ocenił.
Komentarze do słów Machulskiego
Słowa wicerzecznika Konfederacji Machulskiego wywołały burzliwą dyskusję. Na portalu X pojawiło się mnóstwo komentarzy.
Kiedy Leszek Miller oddawał władzę, bezrobocie oscylowało wokół 20%. Marzenie liberała! Tania siła robocza, nie innowacje
— skomentował poseł PiS Radosław Fogiel.
Zapatrzenie w Millera to jedna z najgłupszych cech niektórych naszych liberałów (co gorsza – także części tych „konserwatywnych”). Miller jest zręczny retorycznie i wie jak mówić, żeby przypodobać się różnym elektoratom. Ostatnio ma sukcesy w młodszym pokoleniu, które może nie pamiętać jak ten człowiek pracował na uzależnienie nas od Moskwy – m. in. blokując powstanie gazociągu norweskiego – czym o dekady przedłużył nasze uzależnienie od ruskiego gazu. Wstyd, kolego
— stwierdził poseł PiS Paweł Jabłoński.
Nie. To, że Miller na starość zachowuje się bardziej przyzwoicie nie zmazuje jego win - w tym ograniczania polskiej suwerenności
— napisała Młodzież Wszechpolska.
Nie no ale Leszek Miller? Serio? Stary komunista, który przez lata utrzymywał towarzystwo z komuny przy korycie? Który zatrzymał Baltic pipe uzależniając nas od ruskich na długie lata? Który przy pomocy Rywina chciał stworzyć w Polsce kolejny układ skupiający w swoich rękach władzę? No ludzie kochani - ja rozumiem jakieś tam walki o elektorat, ale nie nazywajmy szamba perfumerią
— skomentował Adam Czarnecki ze stowarzyszenia „Tak dla CPK”.
Leszek Miller - premierem był od 19 października 2001 do 2 maja 2004 roku. Wojtek Machulski urodził się w… 2003 roku
— skwitował dziennikarz Marcin Dobski.
Oj nie był… takie coś może powiedzieć jedynie ktoś kto ani nie pamięta ani się specjalnie tematem nie interesuje a wierzy tylko w piękne słowa starego pzprowca, oni potrafią opowiadać
— stwierdził były fotograf prezydenta Andrzeja Dudy Jakub Szymczuk.
Najlepszy był Rakowski, bo wprowadził ustawę Wilczka
— porównał Rafał Dudkiewicz.
To jest to słynne nowe pokolenie prawicowców, które odmieni Polskę?
— zastanawia się Marta Lokje.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739439-machulski-miller-lepszym-premierem-niz-morawiecki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.