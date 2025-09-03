Do ostrego spięcia między szefem KPRP Zbigniewem Boguckim a Moniką Olejnik doszło w TVN24. Bogucki pytał dziennikarkę o to, czy Polska powinna starać się o reparacje wojenne od Niemiec, ta jednak nie potrafiła udzielić jednoznacznej odpowiedzi i próbowała zmieniać temat rozmowy. Sprawa wywołała liczne komentarze w mediach społecznościowych. „Idealne wideo do porannej kawy. Brawo” - napisał Mateusz Morawiecki na X.
Monika Olejnik pytała szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego, czy prezydent Karol Nawrocki powie prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, że Polsce należą się reparacje od Niemiec.
Nie wiem czy to będzie przedmiotem agendy, ale wiem, że to jest żywotny polski interes, żeby wszyscy, bez względu na to z jakiej strony sceny politycznej jesteśmy, jakie media reprezentujemy, mówili o tym twardo, że należy nam się zadośćuczynienie i odszkodowanie od Niemiec. Czy pani to powie?
— zapytał dziennikarkę Bogucki.
Olejnik kluczy
Wie pan, aroganckie jest pańskie pytanie
— powiedziała Olejnik.
Nie, to jest proste pytanie
— skwitował Bogucki.
Nie będę odpowiadała na pana pytanie. Jest to bezczelne i aroganckie
— mówiła Olejnik.
Proszę nie mówić do mnie takim głosem
— zwrócił jej uwagę szef KPRP.
Mówię takim głosem jak minister Przydacz, więc proszę mi nie zadawać takich pytań
— odpowiedziała dziennikarka.
Proszę odpowiedzieć na pytanie, czy pani jest za tym, żeby Niemcy wypłaciły zadośćuczynienie?
— dopytywał Zbigniew Bogucki.
Chyba każdy Polak jest i każda Polka
— oceniła.
Czy w takim razie powinniśmy działać na tę rzecz?
— pytał znów Bogucki.
„Manipulacja”
To proszę powiedzieć, dlaczego prezydent Duda przez 10 lat nic nie zrobił w tej sprawie? Przez 10 lat się nic nie udało?
— odparowała Olejnik.
To jest głęboka nieprawda
— ocenił Bogucki.
No jak to głęboka nieprawda, skoro się nie udało? Skoro się nie udało to jest głęboka nieprawda?
— powtarzała dziennikarka TVN24.
Zagłuszanie nie powoduje, że pani ma rację
— wyjaśnił jej Bogucki.
Proszę państwa, udało się – tak uważa szef kancelarii prezydenta
— ironizowała Monika Olejnik.
To jest skrajna manipulacji, którą pani teraz robi i dziwię się… chociaż właściwie się nie dziwię, że pani manipuluje
— wyłuszczył szef KPRP.
Właśnie, manipulacje to są w innej telewizji
— odparowała Olejnik.
W czasie rządów PiS powstał raport opisujący polskie straty wojenne. Żaden rzad do tej pory tego nie zrobił, żaden rząd nie postawił tego na agendzie międzynarodowej. Podobnie robił prezydent. Jedyne środowisko, które jest w opozycji by twardo domagać się zadośćuczynienia i odszkodowania za to bestialstwo niemieckie na terytorium Polski, za wyniszczenie biologicznej tkanki polskiego narodu, to są ci ludzie, którzy dzisiaj rządzą. Ja pani przeczytam, co powiedział Donald Tusk…
Ja chciałam zapytać, czy słusznie, że wyciekła notatka, która była stanowiskiem rządu z KPRP, czy pochwalona została osoba, która wyniosła tę kartkę?
— przerwała mu Olejnik.
”Wyrównywanie pewnych rachunków było byłoby dziejową sprawiedliwością” – to mówi Donald Tusk. „Nie chcę jednak uczynić z tego frontu wzajemnej niechęci”. Czyli Donald Tusk mówi tak: „Reparacje, odszkodowanie, zadośćuczynienie to jest dziejowa sprawiedliwość, ale dlatego, żeby mnie ktoś poklepał po ramieniu, nie będę z tego robił tematu”. To nie jest polski interes
— podkreślił Zbigniew Bogucki.
Bogucki rozegrał Olejnik?
Rozmowa szefa KPRP z Moniką Olejnik wywołała liczne komentarze w mediach społecznościowych.
Idealne wideo do porannej kawy 😁😊 Brawo
— napisał na X b premier Mateusz Morawiecki.
Proste pytanie ? Odpowiedzi brak … Brawo Panie Ministrze
— skwitował Arkadiusz Mularczyk.
Oczywiście - Monika nigdy nie była i nie jest arogancka wobec swoich gości, nigdy ich nie zagłusza i nie rzuca złośliwych docinek i pouczeń na koniec programu. A prasa dziś rano pisze „awantura”. Żadna awantura. Bogucki zblokował szarżę Moniki
— napisała Marzena Paczuska.
Zbigniew Bogucki kilkoma słowami prawdy pokazał zakłamanie, manipulację i mentalność „dziennikarki”
— ocenił Przemysław Drabek.
Wielkie chwile dziennikarstwa 🤦♂️
— ironizował Grzegorz Puda.
Zamrożenie, a następnie zagotowanie się Moniki Olejnik po pytaniu Zbigniewa Boguckiego - to przejdzie do historii 🔥
— zaznaczył Samuel Pereira.
CZYTAJ TEŻ:
— Niemcy mogą spać spokojnie? Jarosław Kaczyński: Uzyskanie reparacji od Niemiec wymaga jedności, a Polską rządzi formacja proniemiecka
— Szydło: Nigdy w historii żadne państwo nie zadało takich strat innemu krajowi, jak Niemcy Polsce. Reparacje są podstawą prawdy
— Niemieckie media już wściekłe! Atakują prezydenta Karola Nawrockiego. Nie spodobało im się, że przypomniał o reparacjach
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739437-mocne-spiecie-olejnik-z-boguckim-poszlo-o-sprawe-reparacji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.