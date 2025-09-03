„Pomaganie” prezydentowi Nawrockiemu przez Tuska, Sikorskiego i rządzących w związku z wizytą w USA jest wredną prowokacją

Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki - 1 września na Westerplatte w Gdańsku / autor: PAP/Adam Warżawa

Tusk z Sikorskim są wściekli, jaką pozycję, nie tylko w relacjach z USA i Donaldem Trumpem, zbudował Karol Nawrocki w zaledwie kilka tygodni.

„Pomaganie” prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w związku z jego wizytą w Stanach Zjednoczonych przez premiera Donalda Tuska, przez jego ministrów, a szczególnie przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego oraz jego urzędników to nie było żadne rutynowe działanie. Nie miało też nic wspólnego z dobrą wolą, a tym bardziej z dobrem Polski. To była, wciąż jest i jeszcze długo będzie wymierzona w głowę państwa prowokacja. To jest przeprowadzona z premedytacją i na zimno akcja zniesławiania, deprecjonowania i ośmieszania prezydenta RP.

Kiedy Platforma Obywatelska rządziła w latach 2007-2015, niezależnie od tego, czy ministrem spraw zagranicznych był Radosław…

