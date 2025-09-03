Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz był gościem programu „Tłit” na antenie WP. Odniósł się do prób ze strony MSZ, które próbuje instruować prezydenta Karola Nawrockiego. „Minister Spraw Zagranicznych nie jest od tego, żeby dyktować głowie państwa, co ma robić na arenie międzynarodowej. Może zasugerować, może poprosić, ale nie publicznie dyktować” - powiedział minister.
Andruszkiewicz pytany dziś w programie WP „Tłit” o to, dlaczego Pałac Prezydencki nie informuje premiera Donalda Tuska, o czym prezydent będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem zapewnił, że „kancelaria (prezydenta) była w kontakcie z MSZ”.
Minister Spraw Zagranicznych nie jest od tego, żeby dyktować głowie państwa, co ma robić na arenie międzynarodowej. Może zasugerować, może poprosić, ale nie publicznie dyktować
— oświadczył Andruszkiewicz. Jak dodał, szef MSZ Radosław Sikorski zachowuje się „co najmniej dziwnie”, a jego zachowanie „publicznie wskazuje na to, że nie do końca mamy poważnego partnera po drugiej stronie”.
Wiceszef Kancelarii zapewnił, że Nawrocki „ma dobre intencje względem polityki międzynarodowej, względem rządu”.
Chce mu (rządowi) pomagać, ale oczekuje partnerstwa, a nie publicznego instruowania
— zastrzegł. Pytany o to, czy bierze pod uwagę scenariusz, w którym Donald Trump zmniejszy ilości żołnierzy amerykańskich w Polsce, zapewnił, że „takich sygnałów nie mamy”.
Myślę, że nie padnie dzisiaj (na spotkaniu Nawrocki-Trump) żadna taka deklaracja
— podkreślił.
Sikorski „instruuje” prezydenta Nawrockiego
Sikorski na nagraniu opublikowanym wczoraj na koncie Kancelarii Premiera na platformie X zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego. Zaznaczył, że obydwaj - zarówno on, jak i prezydent Nawrocki - będą przebywać z wizytą w USA i prowadzić rozmowy na swoich szczeblach: Sikorski wczoraj spotkał się z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio, zaś prezydent Nawrocki spotka się dziś z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Szef MSZ stwierdził, że „dla ułatwienia pracy” prezydentowi Nawrockiemu Rada Ministrów przyjęła stanowisko, „tak, aby pan prezydent wiedział, czego się trzymać w rozmowach”.
Najbardziej nam zależy na tym, aby pan prezydent opowiedział o faktycznych celach (Władimira) Putina w Ukrainie i zabiegał o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy
— mówił minister spraw zagranicznych.
Dodał również:
Po drugie, aby pan prezydent zapobiegł redukcjom amerykańskich wojsk w Europie, w szczególności w Polsce.
Zaplanowana na 3 września wizyta prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie będzie jego pierwszą wizytą zagraniczną. Rozmowy w Stanach Zjednoczonych, w tym spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, mają dotyczyć przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski; prezydent planuje też podkreślić, że zarówno Rosji, jak i jej przywódcy Władimirowi Putinowi, „nie wolno wierzyć”.
