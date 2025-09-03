Tyle dzieje się w polityce, a premier Donald Tusk postanowił… napisać w mediach społecznościowych o kreskówce „Było sobie życie”, chcąc wbić szpilę wywołanym przez siebie posłom PiS. To nawiązanie do pewnego fragmentu z programu neo-TVP Info i kłopotów polityków z odpowiedzią na pytanie… czym różni się okres od owulacji. Co jednak przemilczał - bądź wprost przeinaczył - lider Platformy? To wyjaśnia się w licznych i dosadnych komentarzach pod jego wpisem.
Lata temu oglądałem z dziećmi, a niedawno z wnuczkami, znaną francuską kreskówkę „Było sobie życie”. Gorąco polecam posłom PiS
— napisał ni stąd, ni zowąd premier Donald Tusk na platformie X.
„Widzę pewne podobieństwo…”
Wpis Tuska był tak absurdalny, że musiało się to skończyć dosadnymi ripostami. Politycy PiS porównali premiera do jednej z postaci (bardzo charakterystycznej, o rudych włosach) właśnie tej bajki.
Ja też oglądałem, faktycznie wygląda znajomo!
— podkreślił Radosław Fogiel.
Widzę pewne podobieństwo…
— napisał Marek Pęk.
PiS PiS Kaczyński PiS PiS Ziobro PiS Morawiecki PiS PiS PiS PiS PiS Kaczyński PiS PiS Ziobro PiS Morawiecki PiS PiS PiS PiS PiS Kaczyński PiS PiS Ziobro PiS Morawiecki PiS PiS PiS PiS PiS Kaczyński PiS PiS Ziobro PiS Morawiecki PiS PiS PiS PiS PiS Kaczyński PiS PiS Ziobro PiS
— zauważył Maciej Wilk ze stowarzyszenia „Tak dla CPK”.
„Niestety 3:1 dla koalicji 13 grudnia”
Otóż politycy zaliczyli ostatnio wpadkę w programie u Magdaleny Pernet na antenie neo-TVP Info. Okazuje się, że nie wiedzieli, czym różni się okres od owulacji. Do tego nawiązał Tusk. Szef rządu pominął jednak fakt, że trzech z nich to… posłowie koalicji 13 grudnia i tylko jeden poseł PiS, czyli: Adrian Witczak z Platformy Obywatelskiej, Marcin Karpiński z Nowej Lewicy, Ireneusz Raś z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Andrzej Kosztowniak z Prawa i Sprawiedliwości.
Tusk, ale to twoi posłowie nie wiedzieli czym się różni okres od owulacji
— napisano na profilu Konserwatywny liberał.
Poseł Witczak się ucieszy, że kierownik nawet go nie zna… Dwa lata na pierwszej linii silniczkowania w plecy
— wskazał Janusz Cieszyński.
A w tym słynnym programie o strasznych słowach na „o” to nie było przypadkiem też jakiegoś orła z KO?
— zapytał Piotr Leonarski.
Niestety Panie premierze 3:1 dla koalicji 13 grudnia
— podkreślono na profilu Potężny Ekonomista.
Przypominamy fragment programu wyemitowanego na antenie neo-TVP Info z udziałem wyżej wymienionych polityków:
Donald Tusk chciał błysnąć, mając pewnie w intencji obronę edukacji zdrowotnej (bo do tego sprowadzała się „puenta” w programie neo-TVP Info). Lecz znów zachował się jak internetowy troll, a nie szef rządu.
tt/X
