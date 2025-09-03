SONDAŻ

SONDAŻ. Kto powinien odpowiadać za kontakty z administracją Trumpa? Jednoznaczna odpowiedź Polaków. "Tusk przegrał w całym sondażu"

Sprawdź autor: PAP/Marian Zubrzycki
Zdaniem 49,8 proc. badanych to prezydent Karol Nawrocki powinien odpowiadać za kontakty Polski z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa; według 32,2 proc. pytanych powinien być to premier Donald Tusk - wynika z opublikowanego w środę sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

Ankietowanych zapytano, kto - ich zdaniem - powinien odpowiadać za kontakty Polski z administracją Trumpa. Blisko połowa badanych, bo 49,8 proc. wskazała Nawrockiego. Z kolei Tuska wybrało 32,2 proc. respondentów. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 18 proc. pytanych.

Ponadto - jak pisze „Rz” - z badania wynika, że odsetek zwolenników rozwiązania, w którym to Nawrocki odpowiada za kontakty z Trumpem, przeważa wśród ankietowanych popierających PiS, Konfederację, ugrupowanie Grzegorza Brauna i Partię Razem.

Z kolei wśród wyborców KO, Polski 2050, PSL i Lewicy, premiera jako osobę, która powinna być odpowiedzialna za kontakt z Trumpem wskazało 60 proc. badanych a 21 proc. wybrało prezydenta.

Gorzej Tusk poradził sobie w swoim obozie i w efekcie przegrał w całym sondażu

— ocenił dziennik.

Badanie IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” przeprowadzone zostało w dniach 29-30 sierpnia na ogólnopolskiej próbie 1069 respondentów.

