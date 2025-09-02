Przesłuchanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie jego słów o „zamachu stanu” zostało wyznaczone na 10 października br. - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.
Prok. Skiba już w końcu sierpnia informował PAP, że przesłuchanie marszałka Sejmu w tej sprawie planowane jest na pierwszą połowę października.
Zamach stanu
Chodzi o słowa Hołowni z lipca, gdy stwierdził, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP i dokonał w ten sposób „zamachu stanu”. Pytany, kto składał mu te propozycje, marszałek Sejmu mówił o ludziach, którym „nie podobał się wynik wyborów prezydenckich”. Później Hołownia tłumaczył, że sformułowania „zamach stanu” użył nie w znaczeniu prawnym, tylko w znaczeniu politycznej diagnozy.
Prok. Skiba mówił wówczas, że wypowiedź Hołowni wymaga przesłuchania go w charakterze zawiadamiającego świadka.
Wniosek o przesłuchanie został finalnie dołączony do sprawy tzw. zamachu stanu z zawiadomienia prezesa TK (Bogdana Święczkowskiego – przyp. PAP). W tej sprawie zostały już zaplanowane do końca grudnia 2025 r. i trwają przesłuchania świadków
— informował następnie w sierpniu rzecznik neo-prokuratury.
Śledztwo
Chodzi o śledztwo wszczęte przez zastępcę prokuratora generalnego prok. Michała Ostrowskiego, które 27 lutego br. przejęła warszawska prokuratura okręgowa. Zawiadomienie Święczkowskiego dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu m.in. przez: premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów czy szefa Rządowego Centrum Legislacji. Według prezesa TK, od 13 grudnia 2023 r. osoby te działają „w zorganizowanej grupie przestępczej”, mając na celu „zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego”. Postępowanie zostało pierwotnie, na początku tego roku, zainicjowane przez zastępcę prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego, do którego zawiadomienie skierował Święczkowski.
W lipcu prok. Skiba informował, że wniosek do prokuratury w sprawie słów marszałka Sejmu o „zamachu stanu” skierował mec. Bartosz Lewandowski – będący pełnomocnikiem Krajowej Rady Sądownictwa w ramach postępowania dotyczącego „zamachu stanu” zainicjowanego zawiadomieniem Święczkowskiego.
Informację o dniu przesłuchania marszałka Sejmu przez prokuratora w tej sprawie podał portal Interia.
