„Dbając o dobre relacje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz o dobry wizerunek Parlamentu Europejskiego na arenie międzynarodowej, zwracam się z uprzejmą prośbą o natychmiastowe odwołanie posła Michała Szczerby (Grupa EPL) ze stanowiska stałego sprawozdawcy ds. Stanów Zjednoczonych w Komisji Spraw Zagranicznych oraz z przyszłej delegacji do USA” - napisał europoseł PiS Jacek Ozdoba w liście do szefa EPL Manfreda Webera.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości wystosował mocne stanowisko ws. działalności europosła PO Michała Szczerby.
Szczerba powinien być natychmiast wyrzucony ze wszystkich rozmów/ spotkań/ delegacji UE-USA
— wskazał.
Szanowny Panie Przewodniczący, dla dobra relacji USA–UE (Bruksela-Waszyngton) musimy odsunąć ze wszyskich rozmów osoby, które w przeszłości obrażały i nie szanują Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dlatego poseł Michał Szczerba nie może uczestniczyć i reprezentować PE
— napisał do Manfreda Webera, szefa EPL.
Pełna treść listu
Publikujemy pełną treść listu Jacka Ozdoby do Manfreda Webera.
Piszę do Pana w sprawie, która budzi moje poważne obawy co do bezstronności i wiarygodności Parlamentu Europejskiego w relacjach z jednym z naszych najważniejszych partnerów, Stanami Zjednoczonymi.
Stałym sprawozdawcą ds. Stanów Zjednoczonych Ameryki w Komisji Spraw Zagranicznych jest pan Michał Szczerba. Pełniona przez niego funkcja wymaga wyjątkowej odpowiedzialności, umiejętności prowadzenia dialogu ponad podziałami politycznymi i wyważonego języka. Niestety, posty i wypowiedzi pana Szczerby wielokrotnie odbiegały od tych standardów. Poniżej znajdują się przykłady jego publicznych wypowiedzi/postów w mediach społecznościowych:
1) „Miejsce Trumpa jest w śmietniku”.
2) „Trump jest po prostu złym człowiekiem i wszyscy o tym wiedzą. Posługuje się nienawiścią i kłamstwami w życiu publicznym. Jego zachowanie jest często niemoralne”.
Nie są to odosobnione incydenty, lecz część szerszej narracji, w której polityk używa języka dyskwalifikującego go z zajmowania jakiegokolwiek stanowiska związanego ze stosunkami transatlantyckimi, a ponadto reprezentuje Parlament Europejski jako stałego sprawozdawcę ds. Stanów Zjednoczonych.
Należy pamiętać, że takie oświadczenia mogą wyrządzić realną szkodę wizerunkowi Parlamentu Europejskiego w USA. Delegacja Parlamentu Europejskiego powinna konsekwentnie prezentować stanowisko oparte na szacunku i dialogu, niezależnie od tego, kto sprawuje władzę w Stanach Zjednoczonych i jakie poglądy polityczne reprezentuje. Tymczasem takie pogardliwe i obraźliwe uwagi mogą być postrzegane jako uprzedzenie do administracji USA. To z kolei naraża UE na oskarżenia o stronniczość i ogranicza jej zdolność do działania jako wiarygodnego partnera w stosunkach transatlantyckich.
Dbając o dobre relacje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz o dobry wizerunek Parlamentu Europejskiego na arenie międzynarodowej, zwracam się z uprzejmą prośbą o natychmiastowe odwołanie posła Michała Szczerby (Grupa EPL) ze stanowiska stałego sprawozdawcy ds. Stanów Zjednoczonych w Komisji Spraw Zagranicznych oraz z przyszłej delegacji do USA.
