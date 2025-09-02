„Rzeczywiście rząd Donalda Tuska to bilionerzy, mam na myśli blisko bilion zł nowego deficytu. To rekord” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl ekonomista Janusz Szewczak. Obawia się, że przyszłoroczny budżet będzie oznaczał dla nas już 2 biliony całego zadłużenia publicznego. „Jak mawiają w rodzinie Tuska, to po prostu lipa” - ocenia nasz rozmówca. „Minister finansów Andrzej Domański jest wyznawcą sekty zielonej wyspy. Myśmy już taką zieloną wyspę za ministra Jacka Rostowskiego kiedyś mieli” - przypomina Szewczak.
