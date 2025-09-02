TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Szewczak: Tusk to Dyzio Marzyciel, jego zieloną wyspę już mieliśmy. Bilionerami jesteśmy, bo zrobili prawie bilion zł deficytu

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Janusz Szewczak / autor: Fratria
Janusz Szewczak / autor: Fratria

Rzeczywiście rząd Donalda Tuska to bilionerzy, mam na myśli blisko bilion zł nowego deficytu. To rekord” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl ekonomista Janusz Szewczak. Obawia się, że przyszłoroczny budżet będzie oznaczał dla nas już 2 biliony całego zadłużenia publicznego. „Jak mawiają w rodzinie Tuska, to po prostu lipa” - ocenia nasz rozmówca. „Minister finansów Andrzej Domański jest wyznawcą sekty zielonej wyspy. Myśmy już taką zieloną wyspę za ministra Jacka Rostowskiego kiedyś mieli” - przypomina Szewczak.

CZYTAJ TAKŻE: Tusk odleciał z propagandą sukcesu naprawdę wysoko! „Polska w klubie państw bilionerów. To nie jest nasze ostatnie słowo”

Premier Donald Tusk chwalił się dziś, że Polska dołączyła do klubu „państw bilionerów”, a w portfelach Polaków jest coraz więcej pieniędzy.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Robert Knap

Robert Knap

Dziennikarz portalu wPolityce.pl. Do grudnia 2023 wydawca i publicysta portalu TVP Info, komentator PR24 i TVP . W latach 2003-2019 reporter, wydawca i prowadzący "Informacje Dnia" oraz autor i prowadzący program publicystyczny "Polski Punkt Widzenia" Telewizji Trwam. Od 2000 r. komentator Radia Chicago 1490AM. W latach 1997-2003 dziennikarz Naszego Dziennika.

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych