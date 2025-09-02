Prezydent Karol Nawrocki dziś po godzinie 15 wyruszył do Waszyngtonu. Jest to pierwsza oficjalna podróż zagraniczna nowego prezydenta. 3 września 2025 r. głowa państwa spotka się z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Kancelaria Prezydenta RP podała już program prasowy wizyty. Prosto z Waszyngtonu Nawrocki uda się do Włoch i do Watykanu, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV oraz premier Giorgią Meloni. Znamy program także tej części prezydenckiej podróży!
W dniu 3 września 2025 r. (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki złoży wizytę roboczą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie spotka się z Prezydentem Donaldem J. Trumpem
— poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.
Karol Nawrocki do Waszyngtonu wyruszył dziś, krótko po godzinie 15.
W prezydenckiej delegacji znaleźli się m.in. szef BBN Sławomir Cenckiewicz i europoseł PiS Adam Bielan.
Startujemy do USA. Do usłyszenia na miejscu!
— napisał na Facebooku.
Plan wizyty w USA
GODZINY PODANE WEDŁUG CZASU LOKALNEGO (czas lokalny = czas w Polsce – 6 godzin)
Środa, 3 września 2025 r.
Waszyngton
Godz. 11.00 Powitanie Prezydenta RP przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda J. Trumpa Biały Dom, South portico
Przedstawienie Prezydentowi RP amerykańskiej delegacji przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Biały Dom, Diplomatic Reception Room
Wpis Prezydenta RP do księgi pamiątkowej Biały Dom, Diplomatic Reception Room Obecność mediów osobistych
Przedstawienie Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki polskiej delegacji przez Prezydenta RP Biały Dom, Diplomatic Reception Room
Pokaz lotniczy South Lawn
Godz. 11.25 Spotkanie Prezydenta RP z Prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Biały Dom, Gabinet Owalny
Godz. 11.55 Rozmowy plenarne Prezydenta RP i Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki w formule śniadania roboczego Biały Dom, Sala Gabinetowa
Godz. 13.30 Wypowiedź Prezydenta RP dla polskich mediów Blair House
Godz. 16.15 Ceremonia złożenia wieńca na Grobie Nieznanych Żołnierzy Cmentarz Narodowy w Arlington
Biuro Prasowe KPRP będzie informować na bieżąco o ewentualnych zmianach w programie prasowym wizyty.
CZYTAJ TAKŻE: Przydacz przedstawił plan wizyty prezydenta Nawrockiego w USA. Minister wspomniał też o „niespodziance”! Kto w delegacji?
Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Prezydent Karol Nawrocki będzie mówił językiem polskich interesów, polskiej racji stanu
— zapowiedział Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, na antenie PR3.
Prezydent Karol Nawrocki wyruszył dziś w pierwszą oficjalną podróż zagraniczną. Zgodnie z tym co zapowiedział w kampanii jutro odbędzie spotkanie w Waszyngtonie z Prezydentem Donaldem Trumpem. W drodze powrotnej wizyta w Rzymie i Watykanie. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy!
— podkreślił z kolei prezydencki minister Paweł Szefernaker
CZYTAJ TAKŻE: Wizyta prezydenta Nawrockiego w USA. Bogucki ws. przedstawiciela MSZ w delegacji. „Nie przewidział takiej obecności”
Audiencja u Ojca Świętego
Ale podróż prezydenta RP nie kończy się na Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki w czwartek wieczorem spotka się w Rzymie z premier Włoch Giorgią Meloni, w piątek przed południem będzie rozmawiał w Watykanie z papieżem Leonem XIV, a wieczorem w Rzymie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą - przekazała Kancelaria Prezydenta RP.
Prosto z Waszyngtonu Nawrocki uda się do Włoch i do Watykanu. Kancelaria Prezydenta RP opublikowała na swojej stronie internetowej SZCZEGÓŁOWY PROGRAM dwudniowej wizyty:
CZWARTEK, 4 WRZEŚNIA
Watykan
Godz. 15.50 Uroczystość złożenia wiązanki na grobie św. Jana Pawła II przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego i Małżonkę Martę Nawrocką Bazylika św. Piotra, Kaplica św. Sebastiana
Rzym
Godz. 18.00 Ceremonia powitania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego przez Premier Republiki Włoskiej Giorgię Meloni Palazzo Chigi, Dziedziniec
Godz. 18.05 Spotkanie w wąskim gronie Prezydenta RP i Premier RW Palazzo Chigi
PIĄTEK, 5 WRZEŚNIA
Watykan
Godz. 10.45 Przybycie Prezydenta RP Karola Nawrockiego i Małżonki Marty Nawrockiej do Watykanu Dziedziniec św. Damazego
Godz. 11.00 Audiencja prywatna Prezydenta RP Karola Nawrockiego u Jego Świątobliwości Papieża Leona XIV Pałac Apostolski, Biblioteka Papieska
— Rozmowa Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Jego Świątobliwością Papieżem Leonem XIV
— Wspólne zdjęcie Jego Świątobliwości Papieża Leona XIV z delegacją pod przewodnictwem Pary Prezydenckiej
Godz. 12.00 Spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynałem Pietro Parolinem Pałac Apostolski, Sala Traktatowa
Rzym
Godz. 13.00 Ceremonia powitania Prezydenta RP Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim Kwirynał, Dziedziniec
— Prezentacja delegacji oficjalnych przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego i Prezydenta RW Sergio Mattarellę
— Wspólne zdjęcie Prezydentów
Godz. 13.10 Rozmowy plenarne pod przewodnictwem Prezydentów RP i RW
Godz. 14.10 Spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego z przedstawicielami polskich mediów Plac Piusa XII
CZYTAJ TAKŻE: Jest oficjalne potwierdzenie z Watykanu. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z papieżem Leonem XIV. Wiemy, o której godzinie audiencja
aja/prezydent.pl/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739397-wizyta-prezydenta-w-usa-potem-wlochy-i-watykan-pelny-plan
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.