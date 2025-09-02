WIDEO I KOMENTARZE

Mam tutaj sensacyjny raport przygotowany przez Światową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. I to jest raport, który mówi o tym, w jakim kraju najszybciej rośnie ludziom ilość pieniędzy w portfelu. To, co zostaje w portfelu każdego dnia. I ten wzrost jest rekordowy w Polsce” - chwalił się w sieci premier Donald Tusk. „Ta kartka papieru, na którą się Pan powołuje, wygląda równie żałośnie, co ostatnie miesiące Waszych rządów. Na szczęście zostały Wam już tylko dwa lata” - odpowiedział mu poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

Premier Donald Tusk chwalił się w mediach społecznościowych wynikami gospodarczymi, atakując swoich politycznych przeciwników.

Słuchajcie, mam złą wiadomość, ale tylko dla tych, którzy źle życzą Polsce. Mam tutaj sensacyjny raport przygotowany przez Światową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. I to jest raport, który mówi o tym, w jakim kraju najszybciej rośnie ludziom ilość pieniędzy w portfelu. To, co zostaje w portfelu każdego dnia. I ten wzrost jest rekordowy w Polsce

— powiedział.

Następnie zaczął on pokazywać wspomniane dane.

Polska zostawia absolutnie wszystkich z tyłu i wyprzedzamy, wiecie, takich bogaczy jak Holandia, Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone, Australia. Italia, Kanada. O, zobaczcie, taki fajny prezencik dla mnie. Zobaczcie, gdzie są Niemcy. Mówiąc krótko, robimy, nie gadamy

— deklarował.

To nic nowego

Nagranie wywołało wiele komentarzy w mediach społecznościowych.

Ta kartka papieru, na którą się Pan powołuje, wygląda równie żałośnie, co ostatnie miesiące Waszych rządów. Na szczęście zostały Wam już tylko dwa lata

— wskazał poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

Efekt 8 lat mądrych rządów Zjednoczonej Prawicy, brawo!

— zauważył znany internauta „Profesor Pingwin”.

Ok, gdzie Polski Samochód, elektrownie Atomowe , AI, roboty , technologie. Idę po mieście i czasami widzę jeszcze stary tramwaj albo pociąg. To tylko kartka papieru. Jadę do Holandii i wszystko nowiutkie i super rozwinięte

— wymieniał inny znany twórca internetowy „Koneser Unii Europejskiej”.

W 2022 r. Polska również była liderem tego zestawienia.

— wskazał publicysta Marcel Formela.

Chciałbym, aby to była prawda, w sensie odczuwalna, bo idąc na zakupy, można się chwycić za głowę i… portfel…

— zauważył Mateusz Rogala z Remiza.pl.

Malowanie trawy na zielono

Narracje o tym, że dzięki obecnemu rządowi Polska osiąga świetne wyniki próbował także forsować poseł Krzysztof Brejza.

Polska w gronie 20’ najpotężniejszych państw świata

— świętował.

Wpis ten skomentowała posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska.

Oni są niepodrabialni. Czy po tej informacji poczuliście, że macie więcej w portfelach Malowanie trawy na zielono

— wskazała.

as/X

