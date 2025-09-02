„Mam tutaj sensacyjny raport przygotowany przez Światową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. I to jest raport, który mówi o tym, w jakim kraju najszybciej rośnie ludziom ilość pieniędzy w portfelu. To, co zostaje w portfelu każdego dnia. I ten wzrost jest rekordowy w Polsce” - chwalił się w sieci premier Donald Tusk. „Ta kartka papieru, na którą się Pan powołuje, wygląda równie żałośnie, co ostatnie miesiące Waszych rządów. Na szczęście zostały Wam już tylko dwa lata” - odpowiedział mu poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.
Premier Donald Tusk chwalił się w mediach społecznościowych wynikami gospodarczymi, atakując swoich politycznych przeciwników.
Słuchajcie, mam złą wiadomość, ale tylko dla tych, którzy źle życzą Polsce. Mam tutaj sensacyjny raport przygotowany przez Światową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. I to jest raport, który mówi o tym, w jakim kraju najszybciej rośnie ludziom ilość pieniędzy w portfelu. To, co zostaje w portfelu każdego dnia. I ten wzrost jest rekordowy w Polsce
— powiedział.
Następnie zaczął on pokazywać wspomniane dane.
Polska zostawia absolutnie wszystkich z tyłu i wyprzedzamy, wiecie, takich bogaczy jak Holandia, Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone, Australia. Italia, Kanada. O, zobaczcie, taki fajny prezencik dla mnie. Zobaczcie, gdzie są Niemcy. Mówiąc krótko, robimy, nie gadamy
— deklarował.
To nic nowego
Nagranie wywołało wiele komentarzy w mediach społecznościowych.
Ta kartka papieru, na którą się Pan powołuje, wygląda równie żałośnie, co ostatnie miesiące Waszych rządów. Na szczęście zostały Wam już tylko dwa lata
— wskazał poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.
Efekt 8 lat mądrych rządów Zjednoczonej Prawicy, brawo!
— zauważył znany internauta „Profesor Pingwin”.
Ok, gdzie Polski Samochód, elektrownie Atomowe , AI, roboty , technologie. Idę po mieście i czasami widzę jeszcze stary tramwaj albo pociąg. To tylko kartka papieru. Jadę do Holandii i wszystko nowiutkie i super rozwinięte
— wymieniał inny znany twórca internetowy „Koneser Unii Europejskiej”.
W 2022 r. Polska również była liderem tego zestawienia.
— wskazał publicysta Marcel Formela.
Chciałbym, aby to była prawda, w sensie odczuwalna, bo idąc na zakupy, można się chwycić za głowę i… portfel…
— zauważył Mateusz Rogala z Remiza.pl.
Malowanie trawy na zielono
Narracje o tym, że dzięki obecnemu rządowi Polska osiąga świetne wyniki próbował także forsować poseł Krzysztof Brejza.
Polska w gronie 20’ najpotężniejszych państw świata
— świętował.
Wpis ten skomentowała posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska.
Oni są niepodrabialni. Czy po tej informacji poczuliście, że macie więcej w portfelach Malowanie trawy na zielono
— wskazała.
