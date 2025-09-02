Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie ustaje w wysiłkach, by zaszkodzić Lasom Państwowym. Resort Pauliny Hennig-Kloski chce, żeby dopłacały one do finansów parków narodowych. „Powinno być tyle tych pieniędzy, żeby parki mogły swobodnie funkcjonować, a nie grabić Lasy Państwowe z ich pieniędzy, które i tak ponoszą ogromne koszty z tytułu spraw związanych z ochroną przyrody i utrzymaniem różnorodności biologicznej” - zaznaczył Paweł Sałek.
W ten sposób miałby być częściowo rozwiązany problem ich pogarszającej się sytuacji finansowej
— wskazuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
W przyszłym roku 22 z 23 parków narodowych ma zanotować stratę netto, a przyczyną tych problemów mają być wysokie koszty utrzymania, przewyższające osiągane dochody. Wynikać to ma z wyższych wynagrodzeń i cen energii, jak również kosztów utrzymania infrastruktury i jej rozbudowywania.
Środkiem zaradczym według MKiŚ miałoby być przekazanie przez Lasy Państwowe części przychodów Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celem realizacji zadań parków narodowych.
Grabienie Lasów Państwowych
Były wiceminister środowiska Paweł Sałek nie zostawia na planie obecnego ministerstwa suchej nitki.
Ten pomysł już kilka razy pojawiał się w zapowiedziach legislacyjnych koalicji 13 grudnia. To kolejne uderzenie w finanse Lasów Państwowych i kolejna próba doprowadzenia Lasów Państwowych do problemów finansowych oraz ekonomicznych. To budżet państwa powinien utrzymywać parki narodowe
— zaznaczył, zacytowany przez Radio Maryja.
Powinno być tyle tych pieniędzy, żeby parki mogły swobodnie funkcjonować, a nie grabić Lasy Państwowe z ich pieniędzy, które i tak ponoszą ogromne koszty z tytułu spraw związanych z ochroną przyrody i utrzymaniem różnorodności biologicznej
— dodał Sałek.
Według założeń projektu ustawy budżetowej na 2026 roku, przychody pozyskane z subwencji i dotacji budżetu państwa nie zdołają nawet pokryć kosztów związanych z wynagrodzeniami i uposażeniem pracowników w 13 z 23 polskich parków narodowych.
