Nowy sposób MKiŚ na destrukcję lasów. Sałek: Pieniędzy powinno być tyle, żeby parki mogły funkcjonować, a nie grabić Lasy Państwowe

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Lasy Państwowe / autor: Fratria
Lasy Państwowe / autor: Fratria

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie ustaje w wysiłkach, by zaszkodzić Lasom Państwowym. Resort Pauliny Hennig-Kloski chce, żeby dopłacały one do finansów parków narodowych. „Powinno być tyle tych pieniędzy, żeby parki mogły swobodnie funkcjonować, a nie grabić Lasy Państwowe z ich pieniędzy, które i tak ponoszą ogromne koszty z tytułu spraw związanych z ochroną przyrody i utrzymaniem różnorodności biologicznej” - zaznaczył Paweł Sałek.

W ten sposób miałby być częściowo rozwiązany problem ich pogarszającej się sytuacji finansowej

— wskazuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

W przyszłym roku 22 z 23 parków narodowych ma zanotować stratę netto, a przyczyną tych problemów mają być wysokie koszty utrzymania, przewyższające osiągane dochody. Wynikać to ma z wyższych wynagrodzeń i cen energii, jak również kosztów utrzymania infrastruktury i jej rozbudowywania.

Środkiem zaradczym według MKiŚ miałoby być przekazanie przez Lasy Państwowe części przychodów Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celem realizacji zadań parków narodowych.

Grabienie Lasów Państwowych

Były wiceminister środowiska Paweł Sałek nie zostawia na planie obecnego ministerstwa suchej nitki.

Ten pomysł już kilka razy pojawiał się w zapowiedziach legislacyjnych koalicji 13 grudnia. To kolejne uderzenie w finanse Lasów Państwowych i kolejna próba doprowadzenia Lasów Państwowych do problemów finansowych oraz ekonomicznych. To budżet państwa powinien utrzymywać parki narodowe

— zaznaczył, zacytowany przez Radio Maryja.

Powinno być tyle tych pieniędzy, żeby parki mogły swobodnie funkcjonować, a nie grabić Lasy Państwowe z ich pieniędzy, które i tak ponoszą ogromne koszty z tytułu spraw związanych z ochroną przyrody i utrzymaniem różnorodności biologicznej

— dodał Sałek.

Według założeń projektu ustawy budżetowej na 2026 roku, przychody pozyskane z subwencji i dotacji budżetu państwa nie zdołają nawet pokryć kosztów związanych z wynagrodzeniami i uposażeniem pracowników w 13 z 23 polskich parków narodowych.

CZYTAJ TEŻ:

Rząd Tuska zdąży wykończyć gospodarkę leśną? Sałek alarmuje: W perspektywie kilku lat wielkie Lasy Państwowe staną na skraju upadku

Fatalne skutki rządów Tuska! Lasy Państwowe prognozują ponad 700 mln zł straty! To pierwsza taka sytuacja w historii. Burza w sieci

Lasy Państwowe po raz pierwszy w historii ze stratą?! „Nasz Dziennik”: Zaniepokojeni leśnicy wkrótce podejmą decyzję o proteście

maz/Radio Maryja/„Dziennik Gazeta Prawna”

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych