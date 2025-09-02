Projekt przygotowany przez MSWiA dotyczący weryfikacji prawa do świadczeń dla cudzoziemców zakłada m.in. powiązanie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 800 plus) z aktywnością wnioskodawcy na rynku pracy oraz nauką dzieci w polskiej szkole.
O zakończeniu prac nad projektem ustawy uszczelniającej dostęp cudzoziemców do świadczeń na rzecz rodziny oraz ochrony zdrowia poinformował na X wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.
W projekcie znajdują się zapisy pozwalające uniknąć chaosu po 30 września”
— zaznaczył w tym wpisie wiceminister.
Rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka powiedziała PAP, że projekt powinien trafić na posiedzenie rządu jeszcze we wrześniu.
Założenia projektu
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa we wtorek został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt zakłada powiązanie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 800 plus) dla cudzoziemców z państw trzecich, z aktywnością wnioskodawcy na rynku pracy oraz nauką dzieci w polskiej szkole.
Ponadto, procedowane przepisy umożliwiają Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, w celu wypłaty świadczeń lub ich wstrzymania, comiesięczną weryfikację w rejestrze prowadzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej spełnienia przesłanki zamieszkiwania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt zakłada uzależnienie prawa do świadczenia „Dobry start” przez cudzoziemców od spełnienia warunku, dotyczącego aktywności zawodowej bądź podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także przedłużenie do 4 marca 2026 r. niektórych rozwiązań, przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
