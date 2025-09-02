Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły protestuje przeciwko reformom edukacyjnym, czemu wyraz dała podczas specjalnej konferencji prasowej i w liście otwartym do premiera Donalda Tuska. „Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły wyraża swoje głębokie zaniepokojenie wobec dokonywanej przez MEN transformacji polskiej oświaty, która zmierza w kierunku utraty suwerenności i włączenia do Europejskiego Obszaru Edukacji” - stwierdziła Koalicja.
Przedstawiciele Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły (KROPS), zrzeszającej blisko 90 organizacji społecznych, odczytali podczas konferencji prasowej pod siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) list otwarty skierowany do premiera Donalda Tuska. W dokumencie wyrażono głębokie zaniepokojenie kierunkiem zmian w polskim systemie oświaty, w tym planowaną Reformą 2026, określaną przez resort jako „Kompas jutra”.
W liście czytamy m.in.:
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły wyraża swoje głębokie zaniepokojenie wobec dokonywanej przez MEN transformacji polskiej oświaty, która zmierza w kierunku utraty suwerenności i włączenia do Europejskiego Obszaru Edukacji”. Sygnatariusze żądają natychmiastowego wstrzymania reform oraz wycofania już wprowadzonych zmian, takich jak ograniczenie zadawania prac domowych, wdrożenie edukacji włączającej wraz z jej narzędziami, modyfikacje programów nauczania, edukacja obywatelska, edukacja zdrowotna oraz ograniczenie lekcji religii. Działania MEN oceniono jako sprzeczne z interesami państwa polskiego. „Wzywamy polski rząd, by kierował się dobrem Narodu, a w tym wypadku – dobrem polskich dzieci i polskiej młodzieży
— podkreślono w liście.
Podczas konferencji głos zabrali przedstawiciele KROPS: Marek Grabowski z Fundacji Mamy i Taty (zgłaszający wydarzenie), Hanna Dobrowolska z Ruchu Ochrony Szkoły (koordynator Koalicji), Marcin Perłowski z Centrum Życia i Rodziny oraz radca prawny Marek Puzio z Instytutu Ordo Iuris (również koordynator KROPS). Mówcy wyrazili oburzenie środowiska rodziców i nauczycieli sytuacją w szkołach pod kierownictwem minister Barbary Nowackiej. Wskazali na potencjalne zagrożenia związane z planowanymi reformami na 2026 r. oraz zaapelowali o wycofanie dzieci z zajęć edukacji zdrowotnej do 25 września br. Podkreślili, że przedmiot ten jest planowany jako obowiązkowy w kolejnych latach, co ich zdaniem może negatywnie wpływać na rozwój uczniów. Tylko jasne stanowisko Polaków może powstrzymać obowiązkową kompleksową deprawację i seksualizację uczniów oraz młodzież przeprowadzaną pod przykrywką nauczania o zdrowiu.
Pikiety pod kuratoriami
Uczestnicy konferencji zaprezentowali również akcję pikiet pod kuratoriami oświaty w całej Polsce. Manifestacje odbywają się w miastach wojewódzkich oraz około 20 innych lokalizacjach i potrwają do 12 września. Jedna z nich miała miejsce w Gdyni, gdzie protestujący „powitali” minister Nowacką podczas oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych.
Kulminacją protestów ma być ogólnopolska manifestacja zaplanowana na 13 września o godz. 12:00 na Placu Zamkowym w Warszawie. Wydarzenie, współorganizowane z Solidarnością Oświatową, odbędzie się pod hasłem: „Stop likwidacji polskiej edukacji!”. Organizatorzy podkreślają, że celem jest ochrona polskich uczniów przed zmianami, które ich zdaniem prowadzą do braku przekazywania usystematyzowanej wiedzy oraz ideologizacji nauczania.
Koalicja apeluje o solidarność rodziców, nauczycieli i organizacji społecznych w obronie polskiego systemu edukacji.
maz/Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły
