„To, że prezydent Trump szanuje Karola Nawrockiego, na niego stawiał w czasie kampanii wyborczej, ryzykując swój autorytet, to jest coś, co może budować most” - wskazał poseł PiS Jan Dziedziczak na antenie Telewizji wPolsce24. „Dzięki tak dobrym relacjom polskiego prezydenta z prezydentem amerykańskim mamy wojska amerykańskie w Polsce i te wojska zostaną w naszym kraju, co jest skrajnie potrzebne, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo” - zaznaczył.
Sprawa wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie wywołuje wściekłość rządzących, którzy próbują umniejszać jej znaczeniu, nie mogąc znieść tego, że są oni persona non grata w Waszyngtonie.
Ataki ze strony rządzących pod adresem prezydenta skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Jan Dziedziczak.
Fakty są takie, że aktualnie koalicja rządząca tradycyjnie stawia swój interes partyjny ponad interes Polski…
