„Wojsko Polskie potrzebuje jak najlepszego uzbrojenia i to jak najszybciej. Kontrakty, które zostały zawarte jeszcze przez pana premiera Mariusza Błaszczaka, muszą być jak najszybciej wypełnione. Z takim przesłaniem prezydent Karol Nawrocki udaje się do Waszyngtonu” - powiedział minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP, podczas konferencji prasowej przed wylotem prezydenta Karola Nawrockiego do Białego Domu.
Sekretarz stanu w KPRP Marcin Przydacz przedstawił program wizyty głowy państwa w Waszyngtonie.
Jutro planowana jest wizyta w Białym Domu. O godzinie 11 pan prezydent Karol Nawrocki podjedzie pod Biały Dom, gdzie najpierw przywita się z gospodarzem, prezydentem Donaldem Trumpem. Później będzie miała miejsce ceremonia przedstawienia delegacji, wpisy w księdze pamiątkowej. Później mamy dla państwa małą niespodziankę, o której będziemy zapewne jutro dyskutować. I oczywiście, rozmowy w pierwszej kolejności między prezydentami, też z przedstawicielami mediów
— podkreślił.
Przewidziane jest długie spotkanie prezydentów, w których będą uczestniczyli także członkowie delegacji polskiej. Będę miał wielki honor i przyjemność towarzyszyć prezydentowi. Będzie z nami także pan prof. Sławomir Cenckiewicz. W delegacji prezydenckiej znajdzie się także pan europoseł Adam Bielan, pan rzecznik Rafał Leśkiewicz i wiceszef Gabinetu, pan Jarosław Dębowski
— zapowiedział.
Prosto z Waszyngtonu pan prezydent uda się do Rzymu, gdzie będzie na audiencji u Ojca Świętego, spotka się także z kard. Parolinem, z drugiej strony – z premier Giorgią Meloni i prezydentem Sergio Mattarellą. Agenda rozmów z prezydentem USA będzie w głównej mierze dotyczyła bezpieczeństwa. USA są naszym kluczowym sojusznikiem w ramach NATO, ale także dostarczycielem bezpieczeństwa dla Europy. (…) Rozmowa będzie dotyczyć także sytuacji po rozmowach na Alasce i wokół tych wszystkich rozmów, negocjacji dotyczących Ukrainy
— ujawnił minister Przydacz.
Kontrakty z USA
Wojsko Polskie potrzebuje jak najlepszego uzbrojenia i to jak najszybciej. Kontrakty, które zostały zawarte jeszcze przez pana premiera Mariusza Błaszczaka, muszą być jak najszybciej wypełnione. Z takim przesłaniem prezydent Karol Nawrocki udaje się do Waszyngtonu
— wyliczał szef Biura Polityki Międzynarodowej.
Na pewno pan prezydent poruszy tematykę Trójmorza i tematykę Bukaresztańskiej Dziewiątki
— dodał.
Planowana jest także uroczystość o charakterze wojskowym na cmentarzu w Arlington
— wskazał minister.
„Polska potrzebuje pełnoprawnego ambasadora”
Z tego co wiem, Biały Dom nie zapraszał nikogo z MSZ. Mogę więc mówić tylko o tym, kogo prezydent zaprosił do swojej delegacji. W wizycie będzie uczestniczyć pani dyrektor Protokołu Dyplomatycznego z MSZ. Zarówno ja, jak i moi dyrektorzy jesteśmy gotowi na ewentualną dyskusję, wymianę informacji
— powiedział Marcin Przydacz, pytany o to, czy w delegacji prezydenckiej znajdzie się przedstawiciel MSZ.
Z kolei na pytanie o kandydaturę Jacka Najdera na ambasadora RP w USA odpowiedział:
Nie została przedstawiona żadna tego typu kandydatura. Jest to czysty fakt medialny. Nie toczą się w zakresie tego nazwiska żadne rozmowy.
Jasnym jest natomiast, że Polska potrzebuje pełnoprawnego ambasadora. Tym ambasadorem z pewnością nie będzie pan Bogdan Klich. Im szybciej minister spraw zagranicznych wycofa się z tej szkodliwej dla Polski nominacji, tym szybciej Polska może uzyskać skuteczność na poziomie polskiej ambasady
— podkreślił szef BPM.
