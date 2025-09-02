Warto czytać Konstytucję. "Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej"

Art. 126.

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 148. Prezes Rady Ministrów:

1) reprezentuje Radę Ministrów,

W związku pojawiającą się w mediach dyskusją dotyczącą pozycji Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów warto przypomnieć zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w tym sporze (notabene bezsensownym i wynikającym z filozofii spod znaku Romana Giertycha) stanąć na gruncie prawa, a nie opierać na  wypowiedziach różnych „prawników”, którzy mimo posiadania wykształcenia (często również tytułów profesorskich) nie chcą, lub nie potrafią zrozumieć jaką rolę ich zawód powinien spełniać w demokratycznym państwie prawa. Również pouczanie społeczeństwa przez najwyższych przedstawicieli rządu (władzy wykonawczej) jakie są kompetencje poszczególnych organów państwa, z pominięciem ww. zapisów konstytucyjnych jest wyraźnym nadużyciem i obraża inteligencję Polaków.

Współtwórca szkolnictwa niepublicznego, animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci. W latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów, od roku 2015 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Andrzeju Dudzie. Organizator kilkunastu programów poświęconych polskiej kulturze i najnowszej historii Polski. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących spraw edukacji narodowej, zbioru felietonów „Na drodze do państwa obywateli”, historii oświaty niepublicznej „STO w 15 rozdziałach” oraz trzech tomików wierszy.

