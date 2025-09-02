Art. 126.
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 148. Prezes Rady Ministrów:
1) reprezentuje Radę Ministrów,
W związku pojawiającą się w mediach dyskusją dotyczącą pozycji Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów warto przypomnieć zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w tym sporze (notabene bezsensownym i wynikającym z filozofii spod znaku Romana Giertycha) stanąć na gruncie prawa, a nie opierać na wypowiedziach różnych „prawników”, którzy mimo posiadania wykształcenia (często również tytułów profesorskich) nie chcą, lub nie potrafią zrozumieć jaką rolę ich zawód powinien spełniać w demokratycznym państwie prawa. Również pouczanie społeczeństwa przez najwyższych przedstawicieli rządu (władzy wykonawczej) jakie są kompetencje poszczególnych organów państwa, z pominięciem ww. zapisów konstytucyjnych jest wyraźnym nadużyciem i obraża inteligencję Polaków.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739369-warto-czytac-konstytucje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.