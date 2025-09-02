„Podstawową sprawą, którą muszę zbadać jest sprawa oddziału w Berlinie. To największe wyzwanie, najpilniejsze” - powiedział Karol Madaj, nowy p.o. dyrektor Instytutu Pileckiego, podczas dzisiejszej konferencji prasowej.
Minsiter kultury Marta Cienkowska powołała wczoraj Karola Madaja na stanowisko p.o. dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Zastąpił on zwolnionego prof. Krzysztofa Ruchniewicza.
Chcemy kontynuować jego (Instytutu Pileckiego - PAP) misję, kontynuować to, co on robił, czyli raportował o działaniach dwóch totalitaryzmów: niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. Chcemy upamiętniać ofiary tych dwóch systemów, prowadzić rzetelne badania naukowe, działania edukacyjne
— zapewnił dziś Karol Madaj podczas spotkania z dziennikarzami w warszawskiej siedzibie Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.
Będę chciał kontynuować działania, jakie ten świetny zespół przez te wszystkie lata prowadził
— dodał.
Rezygnacja Wiszewskiego
Jak poinformował, w Instytucie jest „wakat na stanowisku dyrektora do spraw naukowych, prof. Przemysław Wiszewski złożył rezygnację”.
Mianuję na stanowisko pełnomocnika do spraw naukowych pana dra hab. Damiana Markowskiego, który jest sowietologiem, młodym, ale już uznanym badaczem, mającym wiele publikacji na koncie i pracę w wielu instytucjach (…) To człowiek, który prowadził merytorycznie prace nad poszukiwaniem mogił poległych w 1939 r. we Lwowie. To będzie właściwy człowiek na tym miejscu
— powiedział.
Podstawową sprawą, którą muszę zbadać jest sprawa oddziału w Berlinie. To największe wyzwanie, najpilniejsze
— podkreślił.
Sprawę znam z mediów. Nie miałem jeszcze czasu zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi dokumentami. Zostały mi one przekazane, to sprawa, którą będę się zajmował w pierwszej kolejności” - zapowiedział nowy szef Instytutu Pileckiego. Pytany o oddziały placówki w Nowym Jorku i Szwajcarii, Madaj powiedział, że „to kolejne sprawy wysoko na liście priorytetów do zbadania. Wszedłem w sytuację, w której wszystkie sprawy są bardzo pilne, wszystkie wymagają decyzji, interwencji
— dodał.
Symboliczny gest
P.o. dyrektora Instytutu Pileckiego Karol Madaj pierwsze kroki po nominacji skierował do celi rtm. Witolda Pileckiego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, gdzie złożył kwiaty.
Po otrzymaniu nominacji Karol Madaj, nowy dyrektor Instytutu Pileckiego, złożył kwiaty w celi przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, gdzie komuniści więzili Witolda Pileckiego. To miejsce szczególnie naznaczone jest przez zbrodnie dwóch totalitaryzmów: niemieckiego nazizmu oraz sowieckiego komunizmu. Instytut, kierując się wartościami swojego patrona, ma za zadanie pielęgnować pamięć o ofiarach tych systemów
— napisał Instytut Pileckiego na platformie X.
Zmiany w Instytucie Pileckiego
Madaj zastąpił na stanowisku prof. Krzysztofa Ruchniewicza, który był szefem Instytutu od listopada 2024 r. Minister kultury Marta Cienkowska poinformowała, że głównym powodem jego odwołania jest „niedopełnienie obowiązków w zakresie umożliwienia statutowego funkcjonowania Instytutu Pileckiego poprzez wadliwe zamierzenia programowe, wadliwą politykę komunikacyjną i wadliwe decyzje zarządcze”.
Instytut Pileckiego to państwowa instytucja naukowo-badawcza z siedzibą w Warszawie. Został stworzony na potrzeby interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami XX wieku: dwoma totalitaryzmami: niemieckim i sowieckim, a także konsekwencjami ich działań. Ma krajowe oddziały w Warszawie i Augustowie oraz zagraniczne w Berlinie i Rapperswilu.
