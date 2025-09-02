Majątek ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka od dawna jest tematem, który rozpala opinię publiczną. Pojawiały się nieprawdziwe informacje, jakoby Żurek miał mieć 20 mieszkań. On sam spotęgował pytania i wątpliwości w tej sprawie, gdyż dwa lata temu, jeszcze jako sędzia zastrzegł jawność swoich oświadczeń majątkowych. Jak się okazuje, szef resortu sprawiedliwości nie ma mieszkań, ale za to posiada cztery domy i przymierza się do budowy kolejnego.
Szymon Jadczak na portalu Wirtualnej Polski zaznaczył, że na stronie KPRM nie ma oświadczeń majątkowych nowych członków Rady Ministrów, którzy dołączyli do rządu Donalda Tuska po rekonstrukcji jego gabinetu. Centrum Informacyjne Rządu od miesiąca nie odpowiedziało na prośby WP ws. ich upublicznienia.
Portal prześwietlił informacje o majątkach nowych ministrów, które bazują na księgach wieczystych, danych GUS i informacjach z serwisu Cenatorium, który zbiera informacje o transakcjach na krajowym rynku nieruchomości.
Troska o bezpieczeństwo?
Dzień przed publikacją tekstu WP biuro prasowe resortu sprawiedliwości odpowiedziało na pytania portalu i stwierdziło, że utajnienie oświadczenia majątkowego ministra Żurka motywowane jest troską o jego bezpieczeństwo.
Ze względu na kwestie bezpieczeństwa – Pan Minister otrzymywał groźby, w tym groźby dotyczące życia – nie możemy udzielać informacji związanych z jego oświadczeniem majątkowym. Podkreślamy, że w obowiązujących przepisach nie ma podstaw prawnych do udostępniania tych danych w obecnych okolicznościach. Majątek funkcjonariuszy publicznych podlega ochronie, zwłaszcza w sytuacjach, gdy istnieją uzasadnione obawy o ich bezpieczeństwo i bezpieczeństwo ich rodzin
— zaznaczono w odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wirtualna Polska prześwietliła jednak na własną rękę majątek Waldemara Żurka i doszła do bardzo ciekawych informacji. Od roku 2005 Waldemar Żurek był sędzią krakowskiego Sądu Okręgowego, tak więc zobowiązany był do składania oświadczenia majątkowego, dostępnego na witrynie internetowej sądu. Dokumenty 2023 r. i 2024 r. zostały jednak zastrzeżone na jego prośbę. Waldemar Żurek był też członkiem KRS do 2018 i dał się poznać jako nieprzejednany krytyk zmian w wymiarze sprawiedliwości, których twarzą był ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Żurek aktywnie angażował się w walkę polityczną z rządami Zjednoczonej Prawicy, a jego majątek był prześwietlany także przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Waldemar Żurek zawnioskował o zaostrzenie jawności oświadczeń majątkowych z powodu hejtu, na który uskarżał. I trzeba zaznaczyć, że jako sędzia miał do tego prawo.
Gdzie transparentność?
Obejmując funkcję ministra sprawiedliwości, czyli angażując się w „twardą politykę” i stając się pełnowymiarowym politykiem, Waldemar Żurek jest już jednak w zupełnie innej sytuacji. Teraz istotnym dla przejrzystości i transparentności działania MS i jej szefa jest możliwość wglądu obywateli w stan posiadania ministra Żurka.
Najważniejsze z punktu widzenia obywateli i dla zapewnienia przejrzystości życia publicznego jest, żeby istniała praktyka szybkiego i sprawnego publikowania oświadczeń członków rządu, w związku z materią, jaką zajmują się poszczególni ministrowie. A w przypadku kiedy państwo nie zdaje egzaminu i nie potrafi zapewnić tej przejrzystości, to w interesie publicznym leży, żeby zapewniały ją media
— powiedział Krzysztof Izdebski z Fundacji im. Stefana Batorego, którą nie sposób posądzić o jakiekolwiek sprzyjanie opozycji. Trzeba dodać, że w podobnym duchu wypowiadali się wielokrotnie m.in. prof. Ewa Łętowska czy prof. Mariusz Bidziński.
Prawdziwy landlord
Według dziennikarskiego śledztwa Wirtualnej Polski, opartego o ostatnie dostępne oświadczenie majątkowe Waldemara Żurka z 2023 r., obecny szef MS miał wtedy 122 600 zł, samochód marki suzuki S4 z 2007 r. Nie zadeklarował żadnych kredytów, akcji, pożyczek czy jakichkolwiek innych zobowiązań.
Co do nieruchomości, to informacje są bardziej aktualne, ponieważ pochodzą z ksiąg wieczystych, a wykorzystanie ich jest w pełni legalne. Waldemar Żurek znajduje się w 32 księgach wieczystych, a w 19 figuruje on aktualnie, gdyż część posiadanej nieruchomości Żurek sprzedał, cześć przeszła na własność pierwszej jego żony przy podziale majątku, natomiast druga część trafiła do drugiej żony ministra.
Od zawsze uważałem, że inwestowanie w nieruchomości jest przejrzyste i bezpieczne. Nie grałem na giełdzie tak jak jeden minister sprawiedliwości, który mówił, że tak dorobił się swojego majątku [chodzi o Zbigniewa Ziobrę - red.]. Przyznam, że kupowałem działki, które były tanie, więc wszystkie moje działki są pewnie mniej warte niż jedno mieszkanie dobrozmianowego sędziego w dużym mieście
— mówił w kwietniu 2022 r. sędzia Waldemar Żurek.
Deklarowanym przez Waldemara Żurka miejscem zamieszkania jest dom w jednej z gmin pod Krakowem, gdzie wypełnione zostało ostatnie jego oświadczenie majątkowe znane publicznie. Jest to dom o powierzchni 110 metrów kwadratowych, stojący na działce wielkości 2800 metrów kwadratowych. Wirtualna Polska podała na podstawie wyliczeń opartych o serwis Cenatorium, że nieruchomość ta jest warta ok. 700 tys. zł.
To jednak nie wszystko, gdyż Waldemar Żurek ma w tej okolicy 3,3 ha ziemi, którą WP szacuje na 173 tys. zł. Szef MS miał nie pobierać w ostatnich latach unijnych dopłat dla rolników.
Żurek ma też udziały w kilku działkach w Raciborowicach pod Krakowem, które mają odpowiadać powierzchni 1200 m kw. udziały te są najpewniej warte ok. 136 tys. zł.
Z oświadczenia majątkowego oraz ksiąg wieczystych wynika, że to pozostałość po wspólnej inwestycji Waldemara Żurka i jego pierwszej żony. Minister prawdopodobnie sprzedał już te udziały, ale transakcja została zaskarżona. W efekcie w księdze wieczystej (i w oświadczeniu majątkowym) udział ten wciąż figuruje jako własność Żurka. Ale pieniądze ze sprzedaży minister już dostał, więc nie uwzględniamy wartości tych nieruchomości w podsumowaniu jego majątku. W tym samym powiecie, ale tuż przy granicy Krakowa, Waldemar Żurek od trzech lat buduje dwukondygnacyjny dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Jak sprawdziliśmy kilka dni temu, budynek jest w stanie surowym zamkniętym
— wskazuje Szymon Jadczak na lamach Wirtualnej Polski.
Działkę tę obecny minister sprawiedliwości miał nabyć w 2021 r. za 230 tys. zł. Wartość podobnych nieruchomości WP ocenia na ok. 650 tys. zł.
Bieszczadzkie posiadłości
Najwartościowsze nieruchomości minister Żurek posiada w malowniczych Bieszczadach, gdzie w jego rękach znajduje się 6,3 ha ziemi, podzielonej na kilka działek. Na większości z nich znajdują się lasy w jednej gminie, za które zapłacił 100 tys. zł i 210 tys. zł. Ich wartość na dziś to ok. 375 tys. zł.
Na przełomie roku 1999/2000. Żurek zakupił też niewielką działkę w tej samej gminie, która ma powierzchnię 553 m kw. i na której - jak wynika z oświadczenia z roku 2023 - był budowany drewniany dom szkieletowy o powierzchni 110 m kw. Zdęcia satelitarne wskazują, że jest on już gotowy. szacowana wartość tej nieruchomości to 580 tys. zł.
Na Pogórzy Dynowskim Waldemar Żurek ma 1,25 ha lasów, gruntów rolnych i pastwisk, a na jednej z parceli stoi murowana stajnia. Całość ma być warta 53 tys. zł.
Dwie godziny drogi w stronę Krakowa znajdują się kolejne działki Waldemara Żurka. Dwa lata temu kupił w Małopolsce 0,31 ha lasów. Z bazy transakcji portalu Cenatorium wynika, że zapłacił za tę nieruchomość ok. 16 tys. zł
— wskazuje Jadczak na WP.
Inwestycje z rozmachem
Małopolska i Bieszczady to nie wszystko. Waldemar Żurek zainwestował w 2013 roku w działki nad Narwią na Mazowszu, których łączna powierzchnia wynosi 0,5 ha. Działki te są łąkami. GUS wskazuje, że średnia cena za hektar takiego gruntu osiąga 47,9 tys. zł, tak więc działki Żurka mają wartość ok. 24 tys. zł.
Inne posiadłości znajdują się nad morzem w bardzo atrakcyjnej okolicy między Ustką a Darłowem, które Żurek nabył w 2006 roku, a które pozostały mu po podziale majątku z pierwszą żoną w 2009 r. Na działce o powierzchni 0,45 ha znajduje się 100-metrowy drewniany dom letniskowy, którego wartość oscyluje w okolicach pół miliona zł. Na kolejnej, niedalekiej działce o powierzchni 1,1 ha, minister Żurek prawdopodobnie niedługo postawi nowy dom, gdyż w tydzień po nominacji na szefa MS, zgłosił on chęć wybudowania domu jednorodzinnego o powierzchni od 100 do 120 m kw. Póki dom nie powstał, działka jest warta ok. 150 tys. zł.
Podsumowując, majątek Waldemara Żurka - na dziś, według danych z ksiąg wieczystych - to kilkanaście nieruchomości o łącznej powierzchni 13,5 ha, cztery domy, w tym dwa z nich mają funkcje letniskowe, a jeden jest w stanie surowym zamkniętym i wymaga wykończenia. Do tego na jednej z działek ma powstać kolejny dom. Na teraz majątek zgromadzony przez ministra Waldemara Żurka szacujemy na ok. 3 mln zł. W ostatnich latach Waldemar Żurek sprzedał też część nieruchomości. W 2021 r. pozbył się 6,8 ha pod Sieradzem za 220 tys. zł wg danych serwisu Cenatorium. W 2022 r. za 70 tys. sprzedał 0,8 ha pod Przemyślem, a w 2019 r. za 250 tys. zł działkę w podkrakowskich Prusach. W ubiegłym roku przekazał swojej drugiej żonie niewielką działkę pod Krakowem
— podkreśla Jadczak w WP.
