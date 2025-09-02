Najder nowym ambasadorem RP w USA? Był jedną z twarzy "resetu" Tuska z Rosją! Prof. Lewicki: Nie zna Stanów Zjednoczonych

Według prof. Zbigniewa Lewickiego, jest już kandydat na ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych. To Jacek Najder. „Bardzo doświadczony i mądry dyplomata. Ma tylko jedną poważną wadę: nie zna Stanów Zjednoczonych, nie ma kontaktów w Waszyngtonie, będzie musiał budować swoją pozycję od zera”- powiedział portalowi i.pl amerykanista. Obecnie Najder jest stałym przedstawicielem RP przy NATO. „Najder został ambasadorem przy NATO, bo tę kandydaturę zgłosił wicepremier Sikorski, a prezydent Duda to zaakceptował” - napisała na platformie X dziennikarka „Gazety Wyborczej” Dominika Wielowieyska. Jak dodała, nie ma potwierdzenia doniesień o tym, że Najder ma rozpocząć misję w USA. Zdaje się, że nie do końca miała jednak rację w kwestii akceptacji prezydenta Dudy co do tej kandydatury. Dodajmy, że Jacek Najder jest postrzegany jako jedna z twarzy „resetu” z Rosją w wydaniu poprzedniego rządu Tuska.

Amerykanista prof. Zbigniew Lewicki twierdzi, że Jacek Najder zostanie nowym ambasadorem Polski w USA.

Bardzo doświadczony i mądry dyplomata. Ma tylko jedną poważną wadę: nie zna Stanów Zjednoczonych, nie ma kontaktów w Waszyngtonie, będzie musiał budować swoją pozycję od zera

— powiedział ekspert w rozmowie z portalem i.pl.

Jednocześnie prof. Lewicki krytycznie ocenił odwołanie Marka Magierowskiego, jak również kandydaturę Bogdana Klicha, który „nie ma kontaktów”.

Jackowi Najderowi, zdaniem amerykanisty, budowanie pozycji i „rozpoznanie terenu” zajmie rok.

Najder i Rosja

Niestety, Najder to jedna z twarzy polityki „resetu” z Rosją w wydaniu poprzedniego rządu Donalda Tuska.

Jacek Najder, to będzie hit tygodnia

— skomentował ironicznie Waldemar Buda, europoseł PiS.

W 2011 r. w rosyjskim MSZ ówczesny wiceszef polskiej dyplomacji Jacek Najder rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Riabkowem „o obronie przeciwrakietowej i kontroli zbrojeń”.

Portal i.pl informuje o nazwisku nowego kandydata na ambasadora Polski w USA. Prof. Zbigniew Lewicki sugeruje w rozmowie, że zaproponowany przez KPRM Jacek Najder ma być zaakceptowany przez prezydenta. Kim jest Jacek Najder? W czasie polityki resetu Donalda Tuska był podsekretarzem stanu w MSZ. To właśnie Najder, chwilę po tragedii smoleńskiej, prowadził z Siergiejem Riabkowem, zaufanym człowiekiem Putina „dialog strategiczny”, dotyczący polityki bezpieczeństwa między Polską a Rosją. To minister Najder podpisał protokół błędnej identyfikacji ciała prezydenta Kaczorowskiego i przekazywał szyfrogramy z rosyjską dezinformacją, obarczające winą za tragedię smoleńską gen. Błasika. To minister Najder był adresatem szyfrogramu o zadowoleniu Niemiec na otwartość Tuska na Federację Rosyjską

— opisuje szerzej Michał Jelonek z TV Republika.

Jak było ze zgodą prezydenta Dudy?

Dziennikarka „Gazety Wyborczej” Dominika Wielowieyska tak skomentowała doniesienia medialne:

Pojawiają się informacje, że Jacek Najder, ambasador Polski przy NATO, może zostać ambasadorem w Waszyngtonie. Na razie nie ma potwierdzenia tych doniesień. Najder został ambasadorem przy NATO, bo tę kandydaturę zgłosił wicepremier Sikorski, a prezydent Duda to zaakceptował.

Żaklina Skowrońska, pracownica Kancelarii Prezydenta RP Karola Nawrockiego, w przeszłości dziennikarka Telewizji wPolsce24, przypomniała wypowiedź Andrzeja Dudy z maja 2024 r.

Rząd prowadzi nielegalne działania, jeżeli chodzi o powołanie ambasadora przy NATO. Ja się nie zgadzam na takie praktyki jako prezydent Rzeczypospolitej

— mówił ówczesny prezydent.

Ostatecznie jednak w kwietniu 2025 r., kiedy Najder i tak był już p.o. ambasadora RP przy NATO, Andrzej Duda wydał postanowienie o mianowaniu dyplomaty na Stałego Przedstawiciela.

Sprostowanie: Najder został ambasadorem przy NATO nie dlatego, że tę kandydaturę zgłosił wicepremier Sikorski, a dlatego, że prezydent Duda ją zaakceptował. To zasadnicza różnica

— odpowiedział Wielowieyskiej internauta Włodzimierz Graff.

