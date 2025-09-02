Romanowski składa interpelację ws. "Lex Kamilek" na ręce Żurka. "Każde zaniedbanie grozi nieodwracalnymi skutkami w życiu najmłodszych"

Złożyłem interpelację do Ministra Sprawiedliwości w związku z szokującymi zmianami w ‘ustawie Kamilka’ – zmianami, które na szczęście zawetował Prezydent, ale które w Sejmie i Senacie kolanem przepchnęła koalicja 13 grudnia. Zmiany te - gdyby weszły w życie - znacząco obniżałyby standard ochrony dzieci i faktycznie ułatwiały pedofilom kontakt z najmłodszymi” - poinformował poseł PiS Marcin Romanowski na portalu X. Dodał również: „Dlatego skierowałem 100 merytorycznych, konkretnych pytań do ministra. Chce się dowiedzieć, jak realizowany jest wdrażający ‘ustawę Kamilka’ Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023–2026”. Były wiceminister sprawiedliwości, który był autorem uchwalonej w 2023 r. pierwotnej ustawy Kamilka, zaznaczył, że liczy na szybką i publiczną odpowiedź.

Prezydenckie weto nowelizacji „Lex Kamilek”

Prezydent RP zawetował nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz niektórych innych ustaw - informował Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta. Nowela przewidywała, że szkoły miały nie wymagać od opiekunów dzieci m.in. zaświadczenia z KRK, a jedynie oświadczenia.

Zawetowana przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich znosiła też obowiązek podwójnego sprawdzania danej osoby, np. szkoła miała nie weryfikować trenera, który już wcześniej został sprawdzony w rejestrach karnych przez klub sportowy czy firmę, w której pracuje.

Zgodnie z nowelizacją obowiązku przedstawiania zaświadczeń nie miałyby też przychodzące do szkoły osoby, od których z założenia wymagana jest niekaralność m.in. policjanci, adwokaci, radcy prawni czy sędziowie. Zaświadczeń nie mieli też potrzebować goście zaproszeni na zajęcia szkolne, w których uczestniczyłby nauczyciel.

Interpelacja Romanowskiego do ministra sprawiedliwości

Marcin Romanowski odniósł się na portalu X do zawetowanej przez prezydenta nowelizacji ustawy „Lex Kamilek”.

Złożyłem interpelację do Ministra Sprawiedliwości w związku z szokującymi zmianami w „ustawie Kamilka” – zmianami, które na szczęście zawetował Prezydent, ale które w Sejmie i Senacie kolanem przepchnęła koalicja 13 grudnia. Zmiany te - gdyby weszły w życie - znacząco obniżałyby standard ochrony dzieci i faktycznie ułatwiały pedofilom kontakt z najmłodszymi

— poinformował.

Dodał, że na ręce ministra Żurka złożył zapytania w tej sprawie.

To rodzi poważne pytania o to, czy „ustawa Kamilka” jest w ogóle wdrażana zgodnie z duchem, w jakim została przyjęta. Dlatego skierowałem 100 merytorycznych, konkretnych pytań do ministra. Chce się dowiedzieć, jak realizowany jest wdrażający ustawę Kamilka Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023–2026

— napisał.

Romanowski ujawnił, że dokument jest wynikiem długiej pracy specjalistów.

To obszerny dokument, przygotowany w oparciu o doświadczenia międzynarodowe WeProtect Global Alliance. Prace nad nim trwały rok, rozpoczęliśmy je na długo przed uchwaleniem ustawy Kamilka. Plan został przyjęty uchwałą Rady Ministrów w październiku 2023 roku. To ponad sto działań, wskaźników w sześciu kluczowych obszarach. Teraz czas sprawdzić, czy ci, którzy mają pełne usta frazesów o ochronie dzieci, traktują to poważnie – czy może tylko jako narzędzie uprawiania polityki?

— dodał.

Polityk podkreślił, że ochrona dzieci jest najważniejsza. Państwo musi zająć się tym tematem w sposób odpowiedni.

Ochrona dzieci przed przemocą – w tym przestępstwami seksualnymi – to jedno z najważniejszych zadań państwa. To kwestia fundamentalna. Każde zaniedbanie grozi nieodwracalnymi skutkami w życiu najmłodszych i niszczy zaufanie społeczne do instytucji. Donald Tusk miał swoje 100 konkretów. Bodnar i Żurek mają dziś swoje 100 pytań o dzieci. Oczekuję szybkiej i publicznej odpowiedzi

— zakończył.

