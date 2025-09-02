„Złożyłem interpelację do Ministra Sprawiedliwości w związku z szokującymi zmianami w ‘ustawie Kamilka’ – zmianami, które na szczęście zawetował Prezydent, ale które w Sejmie i Senacie kolanem przepchnęła koalicja 13 grudnia. Zmiany te - gdyby weszły w życie - znacząco obniżałyby standard ochrony dzieci i faktycznie ułatwiały pedofilom kontakt z najmłodszymi” - poinformował poseł PiS Marcin Romanowski na portalu X. Dodał również: „Dlatego skierowałem 100 merytorycznych, konkretnych pytań do ministra. Chce się dowiedzieć, jak realizowany jest wdrażający ‘ustawę Kamilka’ Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023–2026”. Były wiceminister sprawiedliwości, który był autorem uchwalonej w 2023 r. pierwotnej ustawy Kamilka, zaznaczył, że liczy na szybką i publiczną odpowiedź.
Prezydenckie weto nowelizacji „Lex Kamilek”
Prezydent RP zawetował nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz niektórych innych ustaw - informował Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta. Nowela przewidywała, że szkoły miały nie wymagać od opiekunów dzieci m.in. zaświadczenia z KRK, a jedynie oświadczenia.
Zawetowana przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich znosiła też obowiązek podwójnego sprawdzania danej osoby, np. szkoła miała nie weryfikować trenera, który już wcześniej został sprawdzony w rejestrach karnych przez klub sportowy czy firmę, w której pracuje.
Zgodnie z nowelizacją obowiązku przedstawiania zaświadczeń nie miałyby też przychodzące do szkoły osoby, od których z założenia wymagana jest niekaralność m.in. policjanci, adwokaci, radcy prawni czy sędziowie. Zaświadczeń nie mieli też potrzebować goście zaproszeni na zajęcia szkolne, w których uczestniczyłby nauczyciel.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Romanowski: Cieszę się z weta prezydenta. Jako autor ustawy powiem, że nie chcemy zmian obniżających standard ochrony dzieci
— Prezydent zawetował nowelizację tzw. Lex Kamilek! Karol Nawrocki powołał się na opinię Rzecznik Praw Dziecka
— Prezydent przeciw nowelizacji „lex Kamilek”. Fala pozytywnych KOMENTARZY po wecie. „W ogóle nie powinna trafić do podpisu”
Interpelacja Romanowskiego do ministra sprawiedliwości
Marcin Romanowski odniósł się na portalu X do zawetowanej przez prezydenta nowelizacji ustawy „Lex Kamilek”.
Złożyłem interpelację do Ministra Sprawiedliwości w związku z szokującymi zmianami w „ustawie Kamilka” – zmianami, które na szczęście zawetował Prezydent, ale które w Sejmie i Senacie kolanem przepchnęła koalicja 13 grudnia. Zmiany te - gdyby weszły w życie - znacząco obniżałyby standard ochrony dzieci i faktycznie ułatwiały pedofilom kontakt z najmłodszymi
— poinformował.
Dodał, że na ręce ministra Żurka złożył zapytania w tej sprawie.
To rodzi poważne pytania o to, czy „ustawa Kamilka” jest w ogóle wdrażana zgodnie z duchem, w jakim została przyjęta. Dlatego skierowałem 100 merytorycznych, konkretnych pytań do ministra. Chce się dowiedzieć, jak realizowany jest wdrażający ustawę Kamilka Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023–2026
— napisał.
Romanowski ujawnił, że dokument jest wynikiem długiej pracy specjalistów.
To obszerny dokument, przygotowany w oparciu o doświadczenia międzynarodowe WeProtect Global Alliance. Prace nad nim trwały rok, rozpoczęliśmy je na długo przed uchwaleniem ustawy Kamilka. Plan został przyjęty uchwałą Rady Ministrów w październiku 2023 roku. To ponad sto działań, wskaźników w sześciu kluczowych obszarach. Teraz czas sprawdzić, czy ci, którzy mają pełne usta frazesów o ochronie dzieci, traktują to poważnie – czy może tylko jako narzędzie uprawiania polityki?
— dodał.
Polityk podkreślił, że ochrona dzieci jest najważniejsza. Państwo musi zająć się tym tematem w sposób odpowiedni.
Ochrona dzieci przed przemocą – w tym przestępstwami seksualnymi – to jedno z najważniejszych zadań państwa. To kwestia fundamentalna. Każde zaniedbanie grozi nieodwracalnymi skutkami w życiu najmłodszych i niszczy zaufanie społeczne do instytucji. Donald Tusk miał swoje 100 konkretów. Bodnar i Żurek mają dziś swoje 100 pytań o dzieci. Oczekuję szybkiej i publicznej odpowiedzi
— zakończył.
CZYTAJ TAKŻE:
— Żurek chce obejść weto prezydenta ws. nowelizacji lex Kamilek? Nagrał wideo. „Nie będziemy się poddawać i będziemy próbować dalej”
— Fundacja im. Kamilka Mrozka chwali weto prezydenta: „Przywraca nadzieję na realną ochronę najmłodszych przed przemocą”
— Nawet Broniarz poparł weto prezydenta Nawrockiego ws. nowelizacji „lex Kamilek”: „Nie można iść na skróty”
— Nowelizacja Lex Kamilek miała negatywną opinię Rzecznika Praw Dziecka. „W istotny sposób obniża standard ochrony dzieci”
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739346-romanowski-pyta-zurka-o-lex-kamilek-oczekuje-odpowiedzi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.