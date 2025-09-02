„Wierzę w negocjacje, prezydent Trump jest dealmakerem” - powiedział były premier Mateusz Morawiecki przed wizytą prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych.
Szef EKR zaznaczył w Radiu ZET, że prezydent Karol Nawrocki ma szanse negocjować z Donaldem Trumpem, czego nie jest w stanie zrobić premier Donald Tusk.
To jest właśnie przyczyna tego, że prezydent Nawrocki ma szanse w różnych obszarach negocjować z prezydentem Trumpem, a obecny premier, mój następca, nie jest w stanie w ogóle tam zapukać do drzwi Białego Domu. Mamy szereg argumentów, mamy deficyt handlowy z USA, a cała ta awantura światowa, jeśli mogę tak powiedzieć, na temat ceł, taryf, kontyngentów, różnego rodzaju ograniczeń, wzięła się z tego, że większość krajów, w tym Niemcy w szczególności, ale nie tylko, ma nadwyżki handlowe z USA
— powiedział w Radiu ZET Mateusz Morawiecki.
To punkt pierwszy, punkt drugi – mamy oczywiście bardzo wysokie wydatki na zbrojenia, najwyższe w NATO w relacji do PKB. Punkt trzeci – atom, który był budowany do czasu, kiedy zakończyliśmy nasze rządy, a teraz został de facto wstrzymany. To realne argumenty wobec prezydenta Trumpa. Wierzę w negocjacje, prezydent Trump jest dealmakerem
— dodał.
Morawiecki odniósł się również do uczestnictwa Radosława Sikorskiego na konferencji ws. opozycji kubańskiej, gdyż „wie, że być może będzie tam Marco Rubio i być może złapie go za rękaw, żeby chwilę móc z nim porozmawiać”. Powiedział też, że to „żenujące zachowanie”.
Wiem, jak to zostało zorganizowane. Mam swoje wiewiórki na Florydzie i wiem, jakie były kuluary, dlatego uśmiecham się z politowaniem w kierunki ministra Sikorskiego
— zaznaczył wiceprezes PiS.
Koalicja z Konfederacją?
Mateusz Morawiecki stwierdził, że chętnie zostałby premierem w rządzie koalicyjnym z Konfederacją i dodał, że w przyszłym Sejmie możliwy jest scenariusz tzw. rządu gospodarczego.
Wszystko jest możliwe, arytmetyka sejmowa pokazuje, że także i w tym Sejmie możliwy jest tzw. rząd gospodarczy. Podkreślam, gospodarczy, taki który koncentruje się na najważniejszych rzeczach
— mówił b. premier.
Podkreślił też, że w polityce „idzie drogą środka”, w odróżnieniu od Sławomira Mentzena czy Adriana Zandberga.
Tutaj jest pan przewodniczący Mentzen, tutaj jest przewodniczący Adrian Zandberg, a ja idę drogą środka. Jeśli pan myśli, że z budżetem może być tak, że można wydawać wszystkie pieniądze, hulaj dusza i nie ma tam żadnych ograniczeń, rynki finansowe nigdy nie ukarzą takiego państwa, które ma dług na poziomie 65%, to niech pan popatrzy na historię gospodarczą ostatnich 10 lat. Rozsądek, wydatki tam, gdzie są potrzebne
— wskazywał Morawiecki.
Medialne pretensje
Przyznał też, że polityka TVP w czasach rządów PiS względem Konfederacji nie była właściwa i sam narzekał na to, jak był traktowany przez ówczesne kierownictwo Telewizji Polskiej.
Myślę, że tutaj akurat nasza polityka względem Konfederacji nie była właściwa i ja akurat jako osoba, która zdaje się, że tam podlegała zasadzie 9 sekund, wiem coś o tym. Mój wizerunek był niszczony bardzo często przez kierownictwo najwyższe TVP
— ocenił.
Nie obserwowałem tego bardzo dokładnie, bo w ogóle telewizji za bardzo nie oglądam i nie oglądałem. Jeżeli podobne działania były prowadzone wobec Konfederacji, to nie dziwię się ich pretensjom
— przyznał b. premier.
Lawinowe zadłużenie
Mateusz Morawiecki odniósł się do kryzysowej sytuacji budżetowej państwa i przewidywał, że minister finansów i gospodarki Andrzej Domański do samego końca będzie trwał w rządzie przy Donaldzie Tusku.
Ogłaszam alert budżetowy. Minister Domański będzie grał do samego końca w orkiestrze na Titanicu, gdzie kapitanem jest Donald Tusk
— powiedział.
Ocenił, że Polska zadłuża się obecnie szybciej niż za rządów Edwarda Gierka.
Trend bardzo zły, dynamika bardzo wysoka. My zadłużamy się w tempie szybszym niż Edward Gierek, trzy razy szybszym
— zauważył.
Wiceprezes PiS zaznaczył, że prokuratura jest serwilistyczna wobec politycznej agendy premiera Tuska.
Prokuratura pełni dzisiaj absolutnie serwilistyczną rolę względem politycznej agendy Tuska. Prokuratura pod wodzą wcześniej Bodnara, dzisiaj Żurka to narzędzie niszczenia państwa polskiego, niszczenia opozycji i warto, żeby się nad tym prokuratorzy zastanowili
— wyłuszczył Morawiecki.
Kredyt 2 proc. był błędem
Były premier pył też pytany o kredyt mieszkaniowy 2 procent i przyznał, że po raz drugi nie wprowadziłby tego programu.
Cofam się teraz i powiem: nie, tego programu drugi raz bym nie zrobił. Ten program nie był dobrym programem, ponieważ jestem gorącym zwolennikiem, byłem zresztą i również wtedy i zrobiliśmy działania w tym zakresie zmiany zasad po stronie podażowej, jak największa podaż mieszkań jest odpowiedzią na bolączkę mieszkaniową, a popyt w dużo mniejszym stopniu
— podkreślił Mateusz Morawiecki.
Dynamiczna sytuacja w Sejmie
Mateusz Morawiecki był również pytany o to, co PiS zrobi w przypadku wymiany na stanowisku marszałka Sejmu i czy będzie głosował za Włodzimierzem Czarzastym z Nowej Lewicy.
Zobaczymy, jakie będą wówczas okoliczności w Sejmie. My na pana Czarzastego nie mamy żadnej ochoty głosować. - Jeśli to, co się tam będzie wtedy działo, będzie w stanie doprowadzić do osłabienia obecnej koalicji, to nie będziemy sekundować temu, żeby stało się odwrotnie
— objaśniał b. premier.
Dodał, że odwrócenie sojuszy w obecnym Sejmie jest możliwe, zwłaszcza w kontekście coraz częściej pojawiających się przypuszczeń, że premier Donald Tusk chce „pożreć” Polskę 2050.
