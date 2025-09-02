Tym razem się uda? Gawkowski zapowiada podatek cyfrowy! Zapewnia, że rząd nie przestraszy się krytyki ze strony Trumpa

Wicepremier Krzysztof Gawkowski przekonywał na antenie radia RMF, że rząd wprowadzi w końcu podatek cyfrowy. Zapewnił, że ewentualne protesty amerykańskich władz nie zmienią tej decyzji.

Pytany o sprawę Gawkowski zwrócił uwagę na kwestię zakupów sprzętu wojskowego ze Stanów Zjednoczonych.

Kupujemy od Amerykanów masę sprzętu, wydajemy miliardy dolarów. Mamy prawo w Polsce budować prawo dobre dla Polski

– powiedział.

Nowy podatek miałby zostać wprowadzony pod koniec tego roku.

Podatek cyfrowy będzie ustawowo wprowadzony pod koniec tego roku. Uważam, że to obecnie nie jest temat na agendę spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kiedy pojawiają się głosy z administracji, czy możemy nad tym pracować, zawsze odpowiadam, że Polska będzie pracowała, bo Polska sama pisze prawo w Polsce

– mówił.

Ewentualne protesty USA

Pytany o to, czy rząd nie wycofa się z tego pomysłu, jeżeli pojawi się sprzeciw Donalda Trump, Gawkowski odparł:

Nie.

Wicepremier zapewniał, że podatek nie jest wymierzony w amerykańskie firmy.

Jest przeciwko firmom, które w Polsce nie płacą uczciwych podatków

– stwierdził.

To jest nieuczciwe, tak nie powinno być

– dodał.

mly/rmf24.pl

