Wicepremier Krzysztof Gawkowski przekonywał na antenie radia RMF, że rząd wprowadzi w końcu podatek cyfrowy. Zapewnił, że ewentualne protesty amerykańskich władz nie zmienią tej decyzji.
Pytany o sprawę Gawkowski zwrócił uwagę na kwestię zakupów sprzętu wojskowego ze Stanów Zjednoczonych.
Kupujemy od Amerykanów masę sprzętu, wydajemy miliardy dolarów. Mamy prawo w Polsce budować prawo dobre dla Polski
– powiedział.
Nowy podatek miałby zostać wprowadzony pod koniec tego roku.
Podatek cyfrowy będzie ustawowo wprowadzony pod koniec tego roku. Uważam, że to obecnie nie jest temat na agendę spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kiedy pojawiają się głosy z administracji, czy możemy nad tym pracować, zawsze odpowiadam, że Polska będzie pracowała, bo Polska sama pisze prawo w Polsce
– mówił.
Ewentualne protesty USA
Pytany o to, czy rząd nie wycofa się z tego pomysłu, jeżeli pojawi się sprzeciw Donalda Trump, Gawkowski odparł:
Nie.
Wicepremier zapewniał, że podatek nie jest wymierzony w amerykańskie firmy.
Jest przeciwko firmom, które w Polsce nie płacą uczciwych podatków
– stwierdził.
To jest nieuczciwe, tak nie powinno być
– dodał.
mly/rmf24.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739340-gawkowski-zapowiada-podatek-cyfrowy
