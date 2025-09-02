SONDAŻ

SONDAŻ. Prawo i Sprawiedliwość tuż za Koalicją Obywatelską. W Sejmie zabrakłoby miejsca dla koalicjantów Donalda Tuska

Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 32,6 proc. ankietowanych, PiS - 31,6 proc. zaś Konfederacja - 12,55 proc. - wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla „Super Expressu”. Próg wyborczy przekroczyło sześć ugrupowań.

Do Sejmu, według tego sondażu, weszłaby jeszcze Lewica z poparciem 7,3 proc. Próg wyborczy 5 proc. przekroczyły także Partia Razem i Konfederacja Korony Polskiej.

Poza parlamentem, jak wynika z sondażu, znalazłyby się: Polska2050 z poparciem 3,45 proc. oraz PSL, na które wskazało 1,48 proc. badanych.

Badanie zrealizowane zostało przez Instytut Badań Pollster w dniach 30 sierpnia-1 września br. metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków.

