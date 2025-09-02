„Po prezydenturze chciałbym służyć Polsce, choćby będąc na marginesie sceny politycznej, prowadzić działalność, jak think tank i mógłbym pełnić rolę jego patrona - powiedział b. prezydent Andrzej Duda. Dodał, że stworzyłby go z byłymi współpracownikami.
W programie dziennikarza Romana Rymanowskiego na Youtube Andrzej Duda był pytany o doniesienia PAP w sprawie jego przyszłości po prezydenturze i ocen osób z jego otoczenia, które twierdziły, że zamierza przełamać schemat prezydenckiej emerytury.
Po pierwsze chciałbym służyć Rzeczypospolitej, chociażby tylko swoim doświadczeniem, choćby będąc na marginesie sceny politycznej, nie bezpośrednio, a w jej otoczeniu, prowadzić działalność, jak think tanki w krajach o ugruntowanej demokracji
— przekazał były prezydent.
Potrzeba think tanków
Jego zdaniem, Polska demokracja „gruntuje się - jest czas na to, żeby takie think tanki powstawały”. Wśród istotnych think tanków w Polsce wymienił m.in. Instytut Kościuszkowski i Instytut Sobieskiego. Według niego, można stworzyć kolejną podobną instytucję, w której on będzie pełnić rolę patrona.
Stworzymy ją wraz z moimi współpracownikami, którzy byli w moim otoczeniu, współpracowali ze mną jako eksperci. Być może w części będą to moi dawni ministrowie z Kancelarii Prezydenta
— poinformował.
Pytany o sposób finansowania takiego think tanku, były prezydent wyraził nadzieję na „zachęcenie ludzi, którzy zajmują już poważną pozycję biznesową, gospodarczą, aby w jakiś sposób otwarcie dofinansowali działalność tej instytucji”.
Tak działają te instytucje na świecie - otrzymują różnego rodzaju darowizny i wsparcie na swoje funkcjonowanie, projekty, które realizują. Także będziemy przygotowywali różne projekty, z których pewne korzyści mogą również płynąć dla tych przedsiębiorców, różnego rodzaju analizy i oferty
— podkreślił.
Cele
Jak mówił, think tank może zajmować się dyskusją „o miejscu, jakie Polska powinna zajmować, jaka Polska powinna być, czy są w Polsce potrzebne zmiany ustrojowe”.
Będziemy dyskutowali w teoretycznym ujęciu o polityce, proponując ludziom ze sceny politycznej różnego rodzaju rozwiązania, które mogą być rozważane, wdrażane
— wyjaśnił.
Dodał, że byłby „bardzo zadowolony”, gdyby think tank nabrał profilu międzynarodowego, choć - jak zaznaczył - nie jest to jednoznaczne założenie.
Polityczne plany
Andrzej Duda zapewnił także, że nie planuje założenia własnej partii politycznej. Pytany, czy zamierza wstąpić ponownie do PiS lub Konfederacji, odparł: „Raczej nie ma takiego zwyczaju”.
Jak dodał, gdyby pojawiła się propozycja pełnienia przez niego funkcji premiera, to oczywiście dla dobra Rzeczypospolitej rozważy „coś takiego”.
Andrzej Duda 6 sierpnia br. po 10 latach zakończył swoją misję na stanowisku prezydenta RP.
W zeszłym tygodniu źródło PAP z kierownictwa dawnej kancelarii Dudy wskazywało, że jedynym wątkiem, który wielokrotnie powracał w konwersacjach z Dudą była idea utworzenia międzynarodowego think tanku czy instytutu, obejmującego region Trójmorza, który łączyłby środowiska polityczne i biznesowe z tej części Europy.
