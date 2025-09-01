wideo

Prezydent Duda krytycznie o zachowaniu liderów Konfederacji: "Prezes Kaczyński ma jednak trochę większy dorobek od nich"

prezydent Andrzej Duda
Pomyślałem, że może panu Mentzenowi doradzał gdzieś po cichu ktoś, kto nie miał wcale dobrej woli, żeby do takiego spotkania rzeczywiście doszło i żeby tworzył się jakiś zalążek porozumienia po stronie obozu patriotycznego, obozu republikańskiego” - powiedział były prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Bogdanem Rymanowski na jego kanale w serwisie YouTube, mówiąc o trudnych relacjach pomiędzy prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim a liderami Konfederacji.

Bogdan Rymanowski zauważył, że prezydent Andrzej Duda dobrze mówi o liderach Konfederacji - Sławomirze Mentzenie i Krzysztofie Bosaku, ale takie opinie nie padają ze strony prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zapytał, czy może to być problemem dla ewentualnego przyszłego rządu tych formacji.

CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS o koalicji z Konfederacją: Nie odrzucam tego partnerstwa, ale padają z ich strony deklaracje, że są gotowi tworzyć rząd z Platformą

Nie będę ukrywał, że troszkę mi się tak przykro zrobiło, kiedy doszło do tego pierwszego spięcia, kiedy prezes Jarosław Kaczyński, zareagował na - powiedzmy mało grzeczne - zaproszenie do spotkania ze strony pana Mentzena

— wskazał Andrzej Duda.

Chłopaki powinni pamiętać o tym jednak, że prezes Jarosław Kaczyński to jest pokolenie naszych rodziców, a oni są młodsi ode mnie jeszcze w dodatku

— podkreślił.

Były prezydent zaapelował do liderów Konfederacji o więcej szacunku i zrozumienia.

To jest pan, który w jakimś sensie jest pod tym względem człowiekiem starej daty, oczekuje pewnych podwyższonych norm kulturowych od polityków młodszych od siebie i uważam, że te normy zachowania warto zachować i warto grzecznie zapytać, gdzie zechciałby się spotkać, czy może trzeba przyjechać do niego

— podkreślił.

Ma jednak trochę większy dorobek od nich. Nie są prezydentami Rzeczypospolitej panowie jeszcze, więc chociaż wszystko przed nimi, bo są młodzi, być może któryś z nich kiedyś będzie prezydentem Rzeczypospolitej, Jarosław Kaczyński raczej już wątpię, ale ma swój dorobek, był premierem, jest dużo starszy od nich

— zaznaczył.

Mi się trochę przykro zrobiło, bo sobie pomyślałem, że może panu Mentzenowi doradzał gdzieś po cichu ktoś, kto nie miał wcale dobrej woli, żeby do takiego spotkania rzeczywiście doszło i żeby tworzył się jakiś zalążek porozumienia po stronie obozu patriotycznego, obozu republikańskiego

— podsumował były prezydent RP.

CZYTAJ TAKŻE: Mentzen jak młody Balcerowicz? Prezes PiS odpowiada: „Oceniłbym jeszcze ostrzej. To jest inna waga i różnica też jest ogromna”

