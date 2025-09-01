Brudziński opublikował nietypowe zdjęcia Jarosława Kaczyńskiego. "To chyba 'oczywista oczywistość', że każdy wybierze piwo z prezesem..."

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński udostępnił w mediach społecznościowych fotografię prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w nietypowej sytuacji. Widać na nim uśmiechniętego byłego premiera, trzymającego kufel z piwem na tle zachodzącego słońca. „To chyba ‘oczywista oczywistość’, że każdy rozgarnięty wybierze piwo z prezesem Jarosław Kaczyńskim, a nie żadnym Mentzenem” - wskazał Brudziński.

Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen znany jest z organizowania swojego „piwa z Mentzenem”. Ostatnio wykorzystuje on je do debat z politykami, ale te przysparzają mu więcej problemów niż z zysków.

CZYTAJ TAKŻE: Morawiecki debatował z Mentzenem. B. premier nie dał swojemu rywalowi żadnych szans: „Mówienie: PiS-PO - jedno zło, to nieporozumienie”

Najpierw totalnie poległ on w starciu z były premierem, szefem EKR Mateuszem Morawieckim. Potem zaś wprawił w osłupienie swoich sympatyków, ocieplając wizerunek byłego premiera…. Leszka Millera.

Mentzen znany jest także ze swoich częstych ataków na prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Teraz przyszła jednak odpowiedź. Wiceprezes PiS, europoseł Joachim Brudziński zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać szeroko uśmiechniętego Jarosława Kaczyńskiego pijącego piwo na tle jeziora.

CZYTAJ TAKŻE: Duże zadowolenie w PiS po debacie Morawieckiego z Mentzenem? „Prezes był relacjami z tego spotkania zachwycony”

To chyba „oczywista oczywistość”, że każdy rozgarnięty wybierze piwo z prezesem Jarosław Kaczyńskim, a nie żadnym Mentzenem

— wskazał.

Po pewnym czasie europoseł PiS wrzucił jeszcze więcej zdjęć z wypoczynku prezesa PiS na Pomorzu.

Wakacje za nami, „baterie” naładowane. Jarosław Kaczyński wyznaczył kurs i zadania. Teraz czas pracy dla Polski. Przed nami zadanie trudne, ale wykonalne - odsunąć jak najszybciej od władzy #bandę13grudnia

— napisał Brudziński.

Sigma”

Zdjęcie to spotkało się z ciepłym przyjęciem w mediach społecznościowych.

Sigma!

— wskazał europoseł PiS Jacek Ozdoba.

Lider z krwi i kości!

— zauważyła posłanka Prawa i Sprawiedliwości Olga Semeniuk-Patkowska.

Panie Prezesie, dosyć o tym Mentzenie, zróbmy zdjęcie z browarem … no i z aurą oczywiście

— napisał Mateusz Pluta zajmujący się statystykami wyborczymi.

Dziękuję

— wskazał znany internauta „Max Hubner”, publikując mem uderzający w premiera Donalda Tuska.

