Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński udostępnił w mediach społecznościowych fotografię prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w nietypowej sytuacji. Widać na nim uśmiechniętego byłego premiera, trzymającego kufel z piwem na tle zachodzącego słońca. „To chyba ‘oczywista oczywistość’, że każdy rozgarnięty wybierze piwo z prezesem Jarosław Kaczyńskim, a nie żadnym Mentzenem” - wskazał Brudziński.
Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen znany jest z organizowania swojego „piwa z Mentzenem”. Ostatnio wykorzystuje on je do debat z politykami, ale te przysparzają mu więcej problemów niż z zysków.
Najpierw totalnie poległ on w starciu z były premierem, szefem EKR Mateuszem Morawieckim. Potem zaś wprawił w osłupienie swoich sympatyków, ocieplając wizerunek byłego premiera…. Leszka Millera.
Mentzen znany jest także ze swoich częstych ataków na prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
Teraz przyszła jednak odpowiedź. Wiceprezes PiS, europoseł Joachim Brudziński zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać szeroko uśmiechniętego Jarosława Kaczyńskiego pijącego piwo na tle jeziora.
To chyba „oczywista oczywistość”, że każdy rozgarnięty wybierze piwo z prezesem Jarosław Kaczyńskim, a nie żadnym Mentzenem
— wskazał.
Po pewnym czasie europoseł PiS wrzucił jeszcze więcej zdjęć z wypoczynku prezesa PiS na Pomorzu.
Wakacje za nami, „baterie” naładowane. Jarosław Kaczyński wyznaczył kurs i zadania. Teraz czas pracy dla Polski. Przed nami zadanie trudne, ale wykonalne - odsunąć jak najszybciej od władzy #bandę13grudnia
— napisał Brudziński.
„Sigma”
Zdjęcie to spotkało się z ciepłym przyjęciem w mediach społecznościowych.
Sigma!
— wskazał europoseł PiS Jacek Ozdoba.
Lider z krwi i kości!
— zauważyła posłanka Prawa i Sprawiedliwości Olga Semeniuk-Patkowska.
Panie Prezesie, dosyć o tym Mentzenie, zróbmy zdjęcie z browarem … no i z aurą oczywiście
— napisał Mateusz Pluta zajmujący się statystykami wyborczymi.
Dziękuję
— wskazał znany internauta „Max Hubner”, publikując mem uderzający w premiera Donalda Tuska.
