„Oczywiście przyjeżdżają tutaj i mówią: ‘tak, tak to my, przepraszamy’, tylko nic za tym nie idzie. Ani jeśli chodzi o prawdę historyczną w czynach, których dokonują przez ostatnie kilkadziesiąt lat, ani jeśli chodzi o te reparacje, w których sprawie nawet część Polaków, a raczej część obywateli RP mówi: ‘wszystko jest załatwione’. Tak mówi m.in. pan Donald Tusk” - mówił o działaniach Niemiec ws. rozliczenia zbrodni II wojny światowej były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na antenie Telewizji wPolsce24.
Przemysław Czarnek na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się do tego, w jaki sposób Niemcy próbują zakłamać historię II wojny światowej, zacierając różnicę między katem a ofiarą.
Magdalena Ogórek przypomniała, że nawet Barrack Obama „pomylił się”, mówiąc o „polskich obozach śmierci”.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739323-tylko-u-nas-czarnek-niemcy-sa-panstwem-postnazistowskim