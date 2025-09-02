Co zrozumiał poseł Roman Giertych w 86. rocznicę rozpętania II wojny przez Niemców? „Mój dziadek z rodziną musiał uciekać z kraju, bo Cenckiewicz z UB chciał go zabić. Super, że Nawrocki obiecuje reparacje. Panie Karolu, kiedy mogę się spodziewać przelewu?” - napisał w mediach społecznościowych poseł Platformy Obywatelskiej. Na te słowa zareagował mec. Jerzy Kwaśniewski. „Może przekonamy Tuska, że reparacje należą się też za dziadka w Wehrmachcie?” - stwierdził prezes „Ordo iuris”.
Poseł Platformy Obywatelskiej Roman Giertych postanowił dorzucić trzy grosze do tematu 86. rocznicy niemieckiej agresji na Polskę i reparacji, które za wyrządzone szkody nam się należą. Nie trudno się domyślić, że tragedię milionów Polaków wykorzystał do personalnego ataku, na prezydenta Karola Nawrockiego oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomira Cenckiewicza.
Niemcy wygnali mojego ojca i babcię z domu w którym mieszkali na Sadybie i cały dom razem z biblioteką dziadka spalili. Niektórzy po wojnie dostali domy od komunistów, ale mój dziadek z rodziną musiał uciekać z kraju, bo Cenckiewicz z UB chciał go zabić. Super, że Nawrocki obiecuje reparacje. Panie Karolu kiedy mogę się spodziewać przelewu?
— napisał na X poseł PO Roman Giertych.
„Reparacje należą się też za dziadka w Wehrmachcie?”
Wpis Giertych zadziwia tym bardziej, że nie tak dawno, z ujawnionych przez media fragmentów rozmów Romana Giertycha i Donalda Tuska wynika, że licytują się na niemieckie pochodzenie. Prezes instytutu „Ordo iuris” mec. Jerzy Kwaśniewski zakpił z wpisu posła Platformy Obywatelskiej na X.
W tej koalicji prywata może spowodować nawet poparcie dla żądania reparacji od Niemców.
To może przekonamy Tuska, że reparacje należą się też za dziadka w Wehrmachcie?
— skomentował w mediach społecznościowych mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes „Ordo iuris”.
