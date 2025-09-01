Prezydent Karol Nawrocki z żoną Martą uczestniczyli dziś w rozpoczęciu roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie. Para Prezydencka nie tylko przemawiała do uczniów, nauczycieli i rodziców, ale także rozmawiała z uczestnikami uroczystości. Uczniowie szkoły zaprosili nawet głowę państwa na kebaba. Chłopcy, którzy nagrywali wspomnianą rozmowę, pytali, za ile „lajków” (najprawdopodobniej na TikToku) przyjmie ich zaproszenie. Prezydentowi wystarczyły cztery, choć przedtem wyraził konkretne preferencje co do rodzaju mięsa i sosu.
Podczas wizyty Pary Prezydenckiej w szkole podstawowej w Wolanowie, uczniowie zwrócili się do Karola Nawrockiego z dość nietypowym zaproszeniem.
Mamy pytanie: na ile „like” prezydent przyjedzie do nas tutaj na kebaba do Wolanowa?
— zapytał jeden z chłopców.
A jest dobry kebab w Wolanowie?
— zainteresował się Nawrocki.
Bardzo dobry
— odparł uczeń.
Wołowy czy drobiowy?
Mieszany. Mieszany
— odpowiadali chłopcy jeden przez drugiego.
Najlepszy mieszany. A sos?
— zapytał prezydent, po czym zastrzegł:
Ja tylko z ostrym jem.
Ostry też może być
— odpowiedział uczeń.
To przyjadę
— zadeklarował Nawrocki.
A wszystko za jedyne… cztery „lajki”
Pytany raz jeszcze, na ile „like” zgodzi się przyjechać na kebab do Wolanowa, stwierdził:
Na cztery.
Dobra, to wbijemy!
— odpowiedzieli chłopcy.
Na TikToku, gdzie pierwotnie ukazało się nagranie, w tym momencie „lajków” jest już 181.
