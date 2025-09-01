„Od momentu objęcia urzędu prezydent Karol Nawrocki podsyca nastroje nacjonalistyczne w kraju. Blokuje pomoc dla obywateli Ukrainy, a w rocznicę wybuchu II wojny światowej domaga się reparacji wojennych od Niemiec” - komentuje niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung”.
Karol Nawrocki jest prezydentem Polski niecałe cztery tygodnie, ale już pilnie realizuje swoje obietnice wyborcze
— oceniono w gazecie z południa Niemiec.
Według dziennika od początku kampanii prezydenckiej coraz częściej słychać antyniemieckie hasła.
Są one skierowane nie tyle przeciwko samym Niemcom, co przeciwko polskim politykom, którzy rzekomo są zbyt blisko Berlina, takim jak Tusk
— czytamy w „Sueddeutsche Zeitung”.
Nawrocki, z wykształcenia historyk, były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i IPN, narzucił opinii publicznej wizję historii PiS
— zaznaczył niemiecki dziennik.
Prezydent milczy za to o udanej drodze pojednania polsko-niemieckiego, którego przykładem jest spotkanie byłego kanclerza RFN Helmuta Kohla z premierem Tadeuszem Mazowieckim krótko po upadku muru berlińskiego w listopadzie 1989 r. w Krzyżowej na Śląsku
— dodano.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki na Westerplatte: Musimy w końcu załatwić kwestię reparacji, których jako Prezydent RP dla dobra wspólnego się domagam
Niemcy zadowolone z Tuska
Dziennik ocenił, że postulat reparacji wojennych Nawrockiego podczas uroczystości rocznicowych na Westerplatte spotkał się ze sprzeciwem premiera Donalda Tuska. W swoim przemówieniu Tusk przypomniał, kto jest wrogiem, a kto sojusznikiem. W gazecie zauważono, że Tusk nie wspomniał wprawdzie o Niemczech jako partnerze, ale podkreślił współpracę w ramach NATO. Warto przy tym wspomnieć, że ten sam Tusk nie powiedział, kto Polskę zaatakował w 1939 r., co jak widać niemieckim mediom bardzo się podoba.
CZYTAJ TAKŻE: U Tuska bez zmian. Na Westerplatte ani słowa o Niemcach! Ale Polacy nie przestaną żądać reparacji za niemieckie zbrodnie
Niemiecki dziennik skrytykował Nawrockiego za zawetowanie rządowej ustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. Podkreślił, że prezydent działa zgodnie ze swoim hasłem wyborczym „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”.
Widać, że Niemców niepokoi to, że sprawa reparacji wojennych jest podnoszona przez polskiego prezydenta. W Berlinie z pewnością oczekiwano, że gdy prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski, to na długie lata będzie można zapomnieć o tym temacie. Stało się jednak inaczej i stąd złość naszych zachodnich sąsiadów.
as/PAP
