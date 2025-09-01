Co jeszcze kryją w sobie unijne fundusze w ramach KPO? „Włoskie KPO zawiera spłatę roszczeń związanych z II wojną światową od Niemiec. Włoskie sądy bardzo mocno domagały się tego zwrotu od Niemców” - ujawnia mec. Bartosz Lewandowski w mediach. W wywiadzie, jakiego adwokat udzielił „Ordo Iuris” podkreśla, że Polacy, którzy współfinansują unijny program KPO dla wszystkich krajów, de facto wypłacają Włochom niemieckie reparacje. „To jest niewyobrażalny skandal.
W 86. rocznicę agresji Niemiec na Polskę wróciła sprawa polskich roszczeń wynikających z ogromnych strat, jakie ponieśliśmy w czasie II wojny światowej. Rząd Donalda Tuska całkowicie zdezerterował w tym temacie i uznał, że skoro Niemcy twierdzą, że sprawa jest zamknięta, to obecna władza nie będzie się temu sprzeciwiać. Innego zdania są Włosi, którzy za pośrednictwem sądów wymusili na Niemcach spłatę części roszczeń związanych ze szkodami wyrządzonymi w czasie wojny. W jaki sposób? Jak ujawnia mec. Bartosz Lewandowski poprzez unijne fundusze z KPO.
„My Polacy w naszych składkach, bo przecież wszystkie państwa się składają, de facto finansujemy spłatę roszczeń włoskich wobec Niemiec za II wojnę światową. To jest niewyobrażalny skandal”
— powiedział adw. dr Bartosz Lewandowski w rozmowie z Olivier Bault z „Ordo Iuris”.
„Niemcom na tym bardzo zależało”
Przez cały czas rządów Zjednoczonej Prawicy KPO dla Polski było przez KE blokowane. Politycy obozu Donalda Tuska nie kryli, że było tak dzięki ich staraniom, a fundusze zostaną uruchomione, kiedy tylko oni dojdą do władzy. Tak się też stało. Bardzo szybko okazało się jednak, że unijne fundusze zostały przez obecną władzę w sposób skandaliczny rozdysponowane m.in. na jachty, ekspresy do kawy, kursy gry w brydża czy klub swingersów. To jednak nie koniec wiążącego z się z KPO skandalu, tym razem o znacznie szerszym zasięgu niż krajowy.
Nie wiem czy państwo wiecie, to jest w ogóle ciekawe, że na przykład włoskie KPO zawiera spłatę roszczeń związanych z II wojną światową od Niemiec. Włoskie sądy bardzo mocno domagały się tego zwrotu od Niemców. W ten sposób polski podatnik…
— powiedział Lewandowski.
Ale w jaki sposób KPO to finansuje?
— dopytywał dziennikarz Olivier Bault.
Jest szczególna kategoria finansowania zadośćuczynień za zniszczenia i odbudowę po II wojnie światowej, które spowodowali Niemcy. Niemy spowodowali w czasie wojny szkody na terenie Włoch - spalono wioskę, zniszczono zabytkowy kościół - i są z tego tytułu roszczenia. Były również podnoszone roszczenia przed sądami włoskimi. Włoskie sądy dość twardo stawały na gruncie konieczności doprowadzenia, czy też zadośćuczynienia, czy odszkodowania za tego typu szkody od państwa niemieckiego. Więc w KPO włoskim wprost jest wskazana kategoria. Żeby trochę uspokoić Włochów, to im przyznamy pieniądze z KPO na spłatę tych zarzutów. Kto w takim razie spłaca to KPO, również polski podatnik, czyli Polacy. W naszych składkach, bo przecież wszystkie państwa się składają de facto, finansujemy spłatę roszczeń włoskich wobec Niemiec za II wojnę światową. To jest niewyobrażalny skandal
— powiedział mec. Lewandowski przypominając, że rząd Donalda Tuska z polskich roszczeń wobec Niemiec zrezygnował.
To jest w ogóle temat, którym się należy zająć. Być może pan prezydent Nawrocki, jako historyk zainteresowany tym tematem wyjdzie z inicjatywą, bo jest kilka metod zmuszenia Niemiec do wypłaty roszczeń odszkodowawczych. To pokazuje skalę niemiecko-francuskiego planu, zabezpieczenie niemieckich interesów przy wpłacie KPO. Sam pomysł KPO, jako bardzo istotnego kroku w kierunku centralizacji Unii Europejskiej, był szeroko komentowany. Polacy często nie zdają sobie z tego sprawy. Uwspólnotowienie długu powoduje tak silne związanie na lata poszczególnych państw, że de facto jest to krok w kierunku centralizacji, a Niemcom na tym bardzo zależało
— ocenił adwokat.
