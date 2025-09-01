Nawet sympatyzujący z obozem koalicji 13 grudnia Związek Nauczycielstwa Polskiego ma dość niespełnionych obietnic władzy, która będąc w opozycji instrumentalnie wykorzystywała nauczycieli do walki z PiS. ZNP zorganizował manifestację przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. „Nie przyszliśmy protestować przeciwko komuś, walczymy o poprawę warunków pracy i płacy nauczycieli” – powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz. „Zrobię wszystko, by prestiż zawodu nauczyciela był bardzo wysoki” - zapewniała szefowa resortu Barbara Nowacka.
Związkowcy manifestowali przed Ministerstwem Edukacji Narodowej, domagając się: 10-procentowej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, pracowników oświaty i nauki, uchwalenia obywatelskiej inicjatywy ZNP o powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, poprawy warunków nauki uczniów oraz warunków pracy nauczycieli i pracowników, niezwłocznego podjęcia prac nad wydłużeniem obowiązywania ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, odbudowy prestiżu zawodu nauczyciela oraz realnej ochrony prawnej nauczycieli
Dwa lata temu, dokładnie 1 września 2023 r., w tym samym miejscu, przed tym budynkiem kilka tysięcy nauczycieli protestowało przeciwko jakości polityki edukacyjnej, ale przede wszystkim domagaliśmy się godziwych warunków pracy i płacy (…). Minęły dwa lata i my znowu stoimy w tym samym miejscu po to, żeby domagać się przywrócenia godności zawodowi nauczyciela, byśmy nie musieli kolejny raz protestować, demonstrować, a być może strajkować, walcząc o nasze prawa
— powiedział prezes ZNP.
Dzisiaj nie przyszliśmy tutaj protestować przeciwko komuś. Chcemy walczyć o poprawę warunków pracy i płacy nauczycieli. Chcemy walczyć o godziwe wynagrodzenie. Chcemy walczyć o przywrócenie godności naszemu zawodowi
— zaznaczył.
Podwyżka dla nauczycieli
Broniarz wskazał, że zeszłoroczna podwyżka płac w nauczycieli początkujących o 33 proc., a nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 33 proc. to już historia. Miała ona – jak dodał – zapobiec temu, żeby nauczyciele nie zarabiali poniżej stawki minimalnej.
Od tego wydarzenia minęło już półtora roku, a w przestrzeni medialnej, w wypowiedziach wielu polityków nadal funkcjonuje to jako zjawisko bez mała porównywalne do lotu na Marsa
— powiedział.
Powtórzę, jeżeli będziemy stale odwoływać się do przeszłości i stale wypominać nauczycielom tę podwyżkę, nie patrząc w przód, nie patrząc i nie pamiętając deklaracji, które się wówczas pojawiły, że kolejne lata może nie będą tak obfite, ale na pewno nie będą sprowadzały się do kilkupunktowych podwyżek, to będziemy mieli do czynienia z coraz większym narastającym konfliktem między środowiskiem nauczycielskim a ekipą rządzącą
— wskazał prezes ZNP.
Policzek dla nauczycieli
W tym roku wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5 proc., a w 2026 r. zgodnie z projektem budżetu państwa mają wzrosnąć o 3 proc. Broniarz nazwał podwyżkę o 3 proc. policzkiem dla nauczycieli. Podał, że oznacza ona wzrost ich wynagrodzeń o 150-160 zł.
Jak mamy motywować tych, na których szkoła czeka, jak mamy zasypać tę dziurę kadrową, z którą mamy do czynienia. Problemy kadrowe nie wzięły się z niczego
— wskazał.
Ocenił, że są one pochodną wynagrodzeń nauczycieli bardzo niskich w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w kraju i pochodną warunków pracy nauczyciela.
Nie możemy zostawić na marginesie żadnego dziecka, ale nie możemy też być jedynymi odpowiedzialnymi za ich wychowanie. Ktoś powie, że nauczyciel kończący studia ma pełne przygotowanie do tego, by być doskonałym nauczycielem, ale od nauczyciela wymaga się dzisiaj nie tylko, by był pedagogiem, dydaktykiem, ale ma być też psychologiem, terapeutą, rozjemcą w konfliktach rodzinnych, ma być osobą, która będzie wykonywała wszystkie czynności zlecone przez dyrektora, organ prowadzący, kuratoria oświaty
— wyliczał.
Sprawa rodziców
Oczekujemy radykalnej zmiany stosunku rodziców do edukacji
— powiedział.
Zaznaczył, że rodzic, który nie radzi sobie ze swoim jedynakiem, nie może narzucać nauczycielowi obowiązku radzenia sobie z 30 takimi jedynakami. Jak mówił, nauczyciele oczekują, że rodzice będą z nimi współdziałali, a nie tylko ich oceniali.
Chcemy i mamy pełne prawo oczekiwać od rodziców wsparcia naszych działań. Czynimy to w interesie waszych dzieci, które zostały oddane szkole pod opiekę, pod wychowanie
— zaznaczył.
Nie możemy być jedynymi, którzy za to odpowiadają
— powtórzył.
Apel do Tuska
Broniarz zwrócił się też do premiera Donald Tuska. Przypomniał, że w listopadzie 2024 r. szef rządu na zjeździe ZNP zobowiązał się do przyspieszenia prac nad obywatelskim projektem związkowców.
Inaczej rozumiemy przyspieszenie
— powiedział Broniarz.
Swoje postulaty związkowcy zawarli w petycji, którą złożyli na ręce dyrektora generalnego MEN. Jak poinformowała wiceprezes ZNP Urszula Woźniak, drugi egzemplarz petycji Elżbieta Markowska, prezes okręgu pomorskiego związku, przekazała ministrze edukacji Barbarze Nowackiej w Gdyni, gdzie ta w poniedziałek uczestniczyła w ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego 2025/2026.
Co na to MEN?
Szefowa MEN podczas konferencji prasowej odniosła się do protestu ZNP. Podkreśliła, że spotkała się z przedstawicielami ZNP i postulaty związkowców są jej znane. Zaznaczyła, że oświatę czeka kolejny rok wyzwań, m.in. prace w Sejmie nad ustawą obywatelską.
Jest ona dla nas bardzo istotna. To jest zobowiązanie naszego rządu, że ta ustawa wejdzie w życie przed końcem tej kadencji, ale jest też powiązana ze zmianami w pragmatyce zawodu nauczyciela
— zapewniła Nowacka.
Wskazała ponadto, że pod koniec sierpnia tego roku wakatów nauczycielskich było znacznie mniej niż w tym samym czasie dwa i trzy lata temu, co oznacza poprawę warunków pracy nauczycieli.
To oznacza, że rozwiązania, które wprowadziliśmy w Karcie nauczyciela, są rozwiązaniami korzystnymi. Ale wiemy, że trzeba jeszcze więcej pracy, jeszcze więcej wysiłku. Ministerstwo jest na to gotowe i zrobię wszystko, tak samo jak cały rząd, by w Polsce prestiż zawodu nauczyciela był bardzo wysoki
— powiedziała szefowa MEN.
