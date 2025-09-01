Ewa Wrzosek w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” mówi o tym, jakie ma plany na nowym stanowisku. W samych superlatywach wypowiada się na temat ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. „Znamy się od lat, kiedy to wspólnie, z wieloma innymi odważnymi sędziami, prokuratorami i adwokatami walczyliśmy o najważniejszą dla nas i obywateli sprawę: niezawisłe sądy i niezależną prokuraturę. I jeśli komukolwiek miałabym bezwarunkowo zaufać, że (…) zrobi wszystko, by tak się stało – to jest to właśnie Waldemar Żurek. I wiem, że mu się uda, bo bardzo trudno pokonać kogoś, kto nigdy się nie poddaje” – stwierdziła. Nieco inaczej ocenia poprzednika Żurka, Adama Bodnara, którego wielokrotnie krytykowała. „Najwyraźniej uznał, że ważniejsza od szczerości jest lojalność” – powiedziała Wrzosek.
Prokurator, która - mimo kompromitującej sprawy śmierci Barbary Skrzypek (badanej zresztą przez prokuraturę) - 25 sierpnia objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra Sprawiedliwości - krytycznie, choć delikatnie w porównaniu z wcześniejszymi wypowiedziami, ocenia pracę Adama Bodnara w tym resorcie.
Do dziś podstawowym dokumentem szczegółowo regulującym bieżącą pracę wszystkich prokuratorów jest ten, który opracował Zbigniew Ziobro. Przez ostatnie dwa lata dokonano w nim jedynie kilku kosmetycznych zmian spowodowanych przystąpieniem polskiej prokuratury do prokuratury europejskiej. Mimo zgłaszanych przez środowisko prokuratorskie postulatów, prof. Adam Bodnar nie wydał nowego rozporządzenia, które realnie mogłoby usprawnić choćby prowadzenie śledztw
— stwierdziła.
Moją największą wadą jest szczerość. Staram się z nią walczyć, ale średnio mi wychodzi. A jeśli chodzi o pana profesora Adama Bodnara, najwyraźniej uznał (do czego oczywiście miał święte prawo), że ważniejsza od szczerości jest lojalność. Można rzec, że poróżniły nas priorytety
— powiedziała prokurator, pytana, dlaczego walka o „wolną i praworządną prokuraturę” nie powiodła się z Bodnarem na czele Ministerstwa Sprawiedliwości.
„Nie chodzi o mnie, chodzi o prokuraturę”
Pytana o plan pracy na nowym stanowisku, wskazała:
Bardzo prosty – realizować obowiązki, które powierzył mi minister sprawiedliwości – prokurator generalny Waldemar Żurek. W głównej mierze jest to merytoryczna współpraca z ministrem sprawiedliwości w zakresie bieżących kontaktów z prokuratorem krajowym, przygotowywanie opinii, analiz i przedstawianie rekomendacji w sprawach kierowanych do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego, a także reprezentowanie prokuratora generalnego w kontaktach z mediami.
Pytana, dlaczego zgodziła się przyjąć propozycję ministra Żurka, Wrzosek odpowiedziała:
Znamy się od lat, kiedy to wspólnie, z wieloma innymi odważnymi sędziami, prokuratorami i adwokatami walczyliśmy o najważniejszą dla nas i obywateli sprawę: niezawisłe sądy i niezależną prokuraturę.
I jeśli komukolwiek miałabym bezwarunkowo zaufać, że (…) zrobi wszystko, by tak się stało – to jest to właśnie Waldemar Żurek. I wiem, że mu się uda, bo bardzo trudno pokonać kogoś, kto nigdy się nie poddaje
— dodała.
Zapewniła przy tym, że jej samej także nie zabraknie „siły i determinacji”.
Tyle że w tym moim powrocie do Ministerstwa Sprawiedliwości tak naprawdę wcale nie chodzi o mnie. Chodzi wyłącznie o prokuraturę. Nie znam nikogo, kto miałby wątpliwości co do tego, że prokuratura musi być wolna i praworządna. To jest w interesie nas wszystkich
— podkreśliła Wrzosek.
Wolna i praworządna, a przede wszystkim całkowicie apolityczna…
