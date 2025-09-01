„Warunkiem uzyskania reparacji wojennych od Niemiec jest jedność wszystkich poważnych sił politycznych w Polsce; dziś natomiast Polską rządzi formacja zewnętrzna, reprezentująca interesy niemieckie” - mówił dzisiaj prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Jarosław Kaczyński był pytany podczas konferencji prasowej o możliwość uzyskania przez Polskę reparacji od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej.
Powojenny sukces Niemiec
Według lidera PiS, chociaż taka możliwość istnieje, uzyskanie reparacji jest procesem „niekrótkim” oraz „wymagającym wielu różnych zabiegów”.
Warunkiem ich [reparacji - red.] uzyskania jest jedność wszystkich poważnych sił politycznych w Polsce w tej sprawie. Dziś, o czym mówimy od wielu, wielu miesięcy, jeśli nawet nie lat, rządzi formacja, która jest zewnętrzna - reprezentuje, bo przecież widać to w bardzo wielu posunięciach, interesy niemieckie
— ocenił prezes PiS.
Jarosław Kaczyński wyraził przekonanie, że w Niemczech jako wielki sukces dyplomacji powojennej postrzega się brak konieczności wypłaty Polsce odszkodowań w związku ze zbrodniami popełnionymi przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej.
Zdaniem lidera opozycji, Niemcy są państwem „postnazistowskim”, ponieważ „nie odrzucili przeszłości, nie ukarali zbrodniarzy, stworzyli system taki, w którym zbrodniarze nie tylko nie zostali ukarani, ale mogli robić kariery polityczne”, a także dlatego, że nie wypłacili poszkodowanym krajom reparacji.
Starania o reparacje
Prezydent Karol Nawrocki podczas dzisiejszych obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte powiedział, że budowa dobrych relacji z Niemcami jest uzależniona od kwestii uzyskania przez Polskę reparacji wojennych.
Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam, dla naszej przyszłości
— mówił Nawrocki.
Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji, ale Polska jako państwo przyfrontowe, Polska jako najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO, potrzebuje i sprawiedliwości, i prawdy
— stwierdził.
Zaapelował też o wsparcie rządu w domaganiu się od Niemiec reparacji.
Wierzę, że pan premier i rząd Polski wzmocni głos prezydent na arenie międzynarodowej i zbudujemy naszą prawdziwą bezpieczną przyszłość razem z naszymi zachodnimi sąsiadami
— powiedział prezydent.
