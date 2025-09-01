Niemcy mogą spać spokojnie? Jarosław Kaczyński: Uzyskanie reparacji od Niemiec wymaga jedności, a Polską rządzi formacja proniemiecka

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Jarosław Kaczyński / autor: PAP/Radek Pietruszka
Jarosław Kaczyński / autor: PAP/Radek Pietruszka

Warunkiem uzyskania reparacji wojennych od Niemiec jest jedność wszystkich poważnych sił politycznych w Polsce; dziś natomiast Polską rządzi formacja zewnętrzna, reprezentująca interesy niemieckie” - mówił dzisiaj prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński był pytany podczas konferencji prasowej o możliwość uzyskania przez Polskę reparacji od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej.

CZYTAJ TEŻ: TYLKO U NAS. Prezydent upomina się o reparacje od Niemiec. Macierewicz: To jest warunek stosunków polsko-niemieckich. To musi być zrealizowane

Powojenny sukces Niemiec

Według lidera PiS, chociaż taka możliwość istnieje, uzyskanie reparacji jest procesem „niekrótkim” oraz „wymagającym wielu różnych zabiegów”.

Warunkiem ich [reparacji - red.] uzyskania jest jedność wszystkich poważnych sił politycznych w Polsce w tej sprawie. Dziś, o czym mówimy od wielu, wielu miesięcy, jeśli nawet nie lat, rządzi formacja, która jest zewnętrzna - reprezentuje, bo przecież widać to w bardzo wielu posunięciach, interesy niemieckie

— ocenił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński wyraził przekonanie, że w Niemczech jako wielki sukces dyplomacji powojennej postrzega się brak konieczności wypłaty Polsce odszkodowań w związku ze zbrodniami popełnionymi przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej.

Zdaniem lidera opozycji, Niemcy są państwem „postnazistowskim”, ponieważ „nie odrzucili przeszłości, nie ukarali zbrodniarzy, stworzyli system taki, w którym zbrodniarze nie tylko nie zostali ukarani, ale mogli robić kariery polityczne”, a także dlatego, że nie wypłacili poszkodowanym krajom reparacji.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Szydło: Nigdy w historii żadne państwo nie zadało takich strat innemu krajowi, jak Niemcy Polsce. Reparacje są podstawą prawdy

Starania o reparacje

Prezydent Karol Nawrocki podczas dzisiejszych obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte powiedział, że budowa dobrych relacji z Niemcami jest uzależniona od kwestii uzyskania przez Polskę reparacji wojennych.

Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam, dla naszej przyszłości

— mówił Nawrocki.

Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji, ale Polska jako państwo przyfrontowe, Polska jako najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO, potrzebuje i sprawiedliwości, i prawdy

— stwierdził.

Zaapelował też o wsparcie rządu w domaganiu się od Niemiec reparacji.

Wierzę, że pan premier i rząd Polski wzmocni głos prezydent na arenie międzynarodowej i zbudujemy naszą prawdziwą bezpieczną przyszłość razem z naszymi zachodnimi sąsiadami

— powiedział prezydent.

CZYTAJ TEŻ:

Prezydent Nawrocki na Westerplatte: Musimy w końcu załatwić kwestię reparacji, których jako Prezydent RP dla dobra wspólnego się domagam

TYLKO U NAS. Prof. Gliński: Niemcy przepraszają, ale nie chcą ponosić konsekwencji za zbrodnie i straty wojenne. Wolą nas pouczać

Niemcy nie uciekną od swej zbrodniczej przeszłości. Morawiecki: Polska nigdy nie zrezygnuje z walki o odszkodowania

maz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych