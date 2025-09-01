Przed szkołą, w której przemawiała minister edukacji Barbara Nowacka, w dzień rozpoczęcia roku szkolnego, doszło do manigestacji przeciwników wzbudzającej ogromne kontrowersji „edukacji zdrowotnej”, która zawiera treści promujące m.in. ideologię LGBT.
Szefowa MEN Barbara Nowacka wzięła udział w ogólnopolskim rozpoczęciu roku szkolnego 2025/2026 w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni. Oprócz szefowej resortu edukacji wzięli w nim udział m.in. prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek i pomorski kurator oświaty Grzegorz Kryger.
Podczas wydarzenia podkreśliła, że 2025 jest rokiem przełomu, bo w szkołach ponadpodstawowych wchodzą dwa nowe przedmioty – edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna.
Każda młoda osoba, która będzie wchodziła w życie społeczne, chciałaby, żeby była świadomą obywatelką, obywatelem, żeby podejmowała działania w swojej społeczności lokalnej, działała na rzecz swojego miasta, ukochanej Gdyni albo każdego innego miasta czy miejscowości, skąd jesteście
— dodała.
Stwierdziła też, że edukacja zdrowotna, to „odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, a także zagrożenia dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego, przeciwdziałanie uzależnieniom, mądre i świadome podejmowanie decyzji, które mogą uratować życie”.
Stop deprawacji dzieci
Sprawa wprowadzania wzbudzającej ogromne kontrowersje tzw. „edukacji zdrowotnej” wzbudza oburzenie wśród znacznej części Polaków.
Przed szkołą, w której przebywała Nowacka pojawiła się pikieta przeciwników skandalicznego przedmiotu, którzy głośno wyrażali swoje oburzenie związane z jego wprowadzeniem.
Edukacja zdrowotna
Przypominamy, że od 1 września, w miejsce likwidowanego Wychowania do życia w rodzinie, zostanie wprowadzony do szkół nowy przedmiot: Edukacja zdrowotna, czyli tak naprawdę wprowadzana tylnymi drzwiami wulgarna edukacja seksualna realizowana według pomysłów lewicowych ideologów.
Przedmiot dotyczyć będzie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz klas I-III szkół ponadpodstawowych. Z rozporządzenia MEN wynika, że dzieci mają być zapoznawane z treściami dotyczącymi m.in. „orientacji psychoseksualnej”, „tożsamości płciowej”, antykoncepcji, aborcji oraz „praw osób LGBT”, bez odniesienia do wartości moralnych czy duchowych. Pominięte będą prawa rodziców do decydowania o kierunku wychowania własnych dzieci.
W tym roku rodzice mogą jeszcze wypisać swoje dzieci z zajęć „edukacji zdrowotnej”, ale mają na to czas tylko do 25 września.
as/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739292-nie-dla-deprawacji-polacy-przeciw-edukacji-zdrowotnej
