„Oczywiście krytycznie oceniam politykę pana Balcerowicza, także jego późniejszą postawę. Niemniej w porównaniu z panem Mentzenem, no to jest można powiedzieć inna waga. I różnica tych wag też jest ogromna” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o wypowiedź europosła Piotra Müllera o Sławomirze Mentzenie.
Na konferencji prasowej prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS Mariusza Błaszczaka dziennikarka Polsat News zapytała lidera największej partii opozycyjnej w polskim parlamencie o wypowiedź europosła PiS na temat Sławomira Mentzena.
Piotr Müller stwierdził dzisiaj, że Sławomir Mentzen to taki młody Balcerowicz z poglądami jak z lat 90. Na co Konfederacja odpowiedziała, że to co robicie nie zostanie wam zapomniane i że to jest opluwanie potencjalnych partnerów. Czy pan się zgadza ze stwierdzeniem, że rzeczywiście Sławomir Mentzen to taki Balcerowicz z lat 90.?
— pytała dziennikarka.
„Są ogromne różnice”
Ja bym to ocenił może jeszcze ostrzej. Pan Müller jest młodym człowiekiem. Lata 90. to okres jego dzieciństwa po prostu. Ja, niestety, jestem dużo, dużo starszy i to był okres już dla mnie po 40, więc są ogromne różnice między tymi osobami
— odpowiedział prezes PiS.
Oczywiście, krytycznie oceniam politykę pana Balcerowicza, także jego późniejszą postawę. Niemniej w porównaniu z panem Mentzenem, to jest, można powiedzieć inna waga. I różnica tych wag też jest ogromna
— podsumował.
