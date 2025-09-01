„Podczas wizyty w USA prezydent Karol Nawrocki odwiedzi m.in. amerykańską nekropolię wojskową w Arlington” - przekazał PAP rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak przypomniał, kluczowym punktem wizyty będzie spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa oraz Ukrainy.
Karol Nawrocki odwiedzi Waszyngton 3 września na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił w ostatnich dniach, że wizyta rozpocznie się od wizyty w Białym Domu i bezpośredniej rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Następnie rozmowy mają toczyć się w szerszej formule, między delegacjami.
Rozmowy Trump-Nawrocki
Dziś w rozmowie z PAP rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że rozmowy będą koncentrować się przede wszystkim na kwestiach bezpieczeństwa Polski, a także sytuacji w regionie, związanej z wojną na Ukrainie i negocjacjami pokojowymi.
Leśkiewicz dodał, że w planach jest również wizyta polskiego prezydenta na położonym niedaleko Waszyngtonu Cmentarzu Narodowym Arlington - ważnej amerykańskiej nekropolii, gdzie pochowani są amerykańscy weterani oraz żołnierze polegli w wojnach, w które zaangażowane były Stany Zjednoczone, począwszy od rewolucji amerykańskiej w 1775 roku.
Najważniejszym obiektem cmentarza jest Grób Nieznanego Żołnierza, a wśród pochowanych jest m.in. prezydent USA John F. Kennedy. Do 1992 - przed sprowadzeniem jego prochów do Polski - na cmentarzu pochowany był także jeden z ojców polskiej niepodległości, Ignacy Jan Paderewski.
