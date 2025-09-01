Fundacja Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura przeanalizowała sposób, w jaki rozmaite siły polityczne, medialne i społeczne zawiadują narracją ws. wprowadzenia w szkołach edukacji zdrowotnej, którą forsuje MEN. Okazuje się, że resort edukacji i progresiści zdecydowanie przegrali walkę narracyjną w tej kwestii z konserwatystami, czego dowodem jest analiza komentarzy w przestrzeni publicznej. „Dominujący przekaz w sieci, obejmujący ponad 60% dyskusji, należy do przeciwników, którzy skutecznie sprowadzili przedmiot do hasła „seksualizacji dzieci” i „lewackiej ideologii” - napisała na platformie X fundacja Res Futura.
Okazuje się, że zasięg tematu edukacji zdrowotnej w mediach to 12 milionów, z czego 61 proc. komentarzy negatywnie ustosunkowuje się do koncepcji, którą forsuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Zasięg tematu: 12MLN. Komentarze przeciw edukacji zdrowotnej – 61% Dominują obawy przed seksualizacją dzieci, deprawacją, ideologią gender, zagrożeniem dla religii i tradycyjnej rodziny. Często powtarzają się wezwania do dymisji Barbary Nowackiej. Komentarze za edukacją zdrowotną – 27%. Podkreślają znaczenie profilaktyki zdrowotnej, higieny, zdrowia psychicznego, nauki o relacjach i ochrony przed pedofilią. Zauważalne są także głosy o świeckości szkoły i konieczności uzupełnienia braków w edukacji rodzinnej
— wskazała Res Futura Data House.
Przeciwnicy
Analiza komentarzy pokazuje, że rząd w obecnej narracji dotyczącej edukacji zdrowotnej przegrywa komunikacyjnie ten temat. Dominujący przekaz w sieci, obejmujący ponad 60% dyskusji, należy do przeciwników, którzy skutecznie sprowadzili przedmiot do hasła „seksualizacji dzieci” i „lewackiej ideologii”. Choć program obejmuje znacznie szerszy zakres – od higieny, zdrowego odżywiania, po zdrowie psychiczne i pierwszą pomoc – to właśnie elementy związane z seksualnością zostały wyolbrzymione i stały się głównym punktem ataku. W efekcie rządowi nie udało się narzucić pozytywnego obrazu reformy jako wszechstronnej edukacji prozdrowotnej, a komunikacja została ograniczona do defensywy i odpierania zarzutów. Dodatkowo przeciwnicy korzystają z prostego i emocjonalnego języka, który łatwo się rozprzestrzenia i trafia do niezdecydowanych rodziców
— zaznaczyła fundacja.
Zwolennicy
Według analizy Res Futura, osoby, które pozytywnie zapatrują się na obecność edukacji zdrowotnej w szkole, są w zdecydowanej mniejszości w polskim społeczeństwie.
Zwolennicy, stanowiący około 27%, podkreślają kwestie ochrony dzieci przed przemocą i pedofilią, znaczenie wiedzy o higienie, zdrowym stylu życia i zdrowiu psychicznym, ale ich przekaz jest mniej liczny i mniej widoczny. Część z nich akcentuje również potrzebę świeckości szkoły i ograniczenia wpływu Kościoła, wskazując, że edukacja zdrowotna powinna budować tolerancję i szacunek wobec różnorodności. Przeciwnicy, mający przewagę w dyskusji, oczekują natomiast, że wychowanie seksualne i moralne pozostanie wyłączną domeną rodziny, a szkoła będzie wzmacniać religię i tradycyjne wartości. Odrzucają treści dotyczące LGBT, antykoncepcji i aborcji, traktując je jako deprawację, a w dodatku podkreślają konieczność pełnej decyzyjności rodziców w sprawie udziału dzieci w zajęciach. Część dopuszcza elementy dotyczące higieny czy zdrowego stylu życia, ale tylko bez tematów seksualności
— podkreśliła Res Futura Data House.
Wpływ medialny
Obie strony różnią się więc fundamentalnie – jedni chcą szkoły otwartej, nowoczesnej i neutralnej światopoglądowo, drudzy szkoły tradycyjnej, zakorzenionej w religii i konserwatywnym modelu rodziny. Edukacja zdrowotna przestała być w tej debacie zwykłym przedmiotem i stała się symbolem szerszego konfliktu ideologicznego w Polsce
— podsumowała fundacja.
Res Futura Data House wykazała też jaki wpływ na zasięg tego tematu w mediach mają poszczególne redakcje.
Na pierwszym miejscu znalazła się Konfederacja, potem Grzegorz Braun, Telewizja Republika, portal Fronda, portal PCH24.pl, tygodnik „Niedziela”, profil na X Suwerenna Polska, MEN, Ewa Zajączkowska i Konferencja Episkopatu Polski.
CZYTAJ TEŻ:
— Na Podhalu nie chcą ideologii. W wielu szkołach rodzice nie życzą sobie zajęć z edukacji zdrowotnej. Chcą za to dodatkowej katechezy!
— Prezes Kaczyński przestrzega przed „edukacją zdrowotną” Nowackiej: „Wprowadza i nieuctwo, i lenistwo, a jednocześnie demoralizację”
— Komisja Wychowania Katolickiego KEP apeluje do rodziców ws. „edukacji zdrowotnej”! Do 25 września można wypisać dziecko z zajęć!
— Co za bezczelność i buta! Tak MEN chce zachęcić do edukacji zdrowotnej? Nowacka: Jest potrzebna, by chronić szkołę przed „szurią”
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739286-men-przegralo-walke-o-narracje-ws-edukacji-zdrowotnej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.