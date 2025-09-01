„Nie przeczymy, że 3,75 czy 3,85 proc. rocznie to jest dobre tempo rozwoju jak na polski poziom PKB na głowę mieszkańca. Tyle że uzyskiwanie takiego wzrostu przy pomocy ogromnego deficytu budżetowego to jest metoda stara, znana, ale tak naprawdę na bardzo krótkich nogach. Bo to może doprowadzić do niezwykle ciężkiego kryzysu” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej.
Na konferencji prasowej z przewodniczącym klubu parlamentarnego PiS Mariuszem Błaszczakiem Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że na rozpatrzenie czekają dwa projekty ustaw obniżających ceny energii do końca roku.
Tak naprawdę trzeba ustawy, która zamrażałaby ceny prądu na dłużej, jednak w tym momencie są projekty dotyczące zamrożenia do końca roku. Pierwszy, prezydencki, jest po prostu przepisaniem, całkowicie dokładnym, tego, co było częścią ustawy wiatrakowej, chociaż z głównym celem tej ustawy, główną treścią, nie miało nic wspólnego. Uchwalić to można naprawdę bardzo szybko, podczas najbliższego, zaczynającego się 9 września, posiedzenia Sejmu
— podkreślił.
I jest nasz projekt, Prawa i Sprawiedliwości, którego cele są podobne, choć jest on nieco bardziej rozbudowany. Ale to też można z całą pewnością uchwalić w takim tempie, żeby było to aktualne i obowiązywało od 1 października
— dodał.
„Prezydent korzysta z konstytucyjnych prerogatyw”
To sprawa naprawdę istotna i z punktu widzenia ochrony poziomu życia obywateli, i z punktu widzenia nieco szerszego, to znaczy chodzi o sprawy naszego życia gospodarczego. To życie gospodarcze nie wygląda tak pięknie, jak ostatnio premier Tusk to przedstawiał. (…) Nie przeczymy, że 3,75 czy 3,85 proc. rocznie to jest dobre tempo rozwoju jak na polski poziom PKB na głowę mieszkańca. Tyle że uzyskiwanie takiego wzrostu przy pomocy ogromnego deficytu budżetowego to jest metoda stara, znana, ale tak naprawdę na bardzo krótkich nogach. Bo to może doprowadzić do niezwykle ciężkiego kryzysu, i w sferze finansów publicznych, ale oczywiście ten, który jest w finansach publicznych, przekłada się następnie na szerszy kryzys gospodarczy
— wskazał prezes PiS.
Stąd bardzo mocny apel do rządu, żeby się zdecydował i podjął odpowiednie działania. Są już zapowiedzi, że jakaś „kompleksowa” ustawa zostanie opracowana, ale to są zwykłe wykręty, bajki. I nastąpi niewątpliwie przy opracowaniu, uchwalaniu takiej ustawy, przy koniecznych konsultacjach, opóźnienie, które będzie mieć skutki w postaci uderzenia w portfele Polaków. Stąd ten apel, wszystko jest do załatwienia. Tyle tylko że potrzeba dobrej woli, a nie prowadzenia wojny z prezydentem, który korzysta ze swoich konstytucyjnych prerogatyw. Ma prawo z nich korzystać i korzysta w sposób umiarkowany. Zawetował tylko te ustawy, które były przygotowane dla pana Trzaskowskiego, który wybory przegrał i których nikt z naszej części sceny politycznej z całą pewnością by nie zaakceptował i było to z góry jasne
— powiedział Jarosław Kaczyński. Jak zauważył, gdyby prezydent Karol Nawrocki zawetował np. połowę z 38 przedłożonych mu ustaw, można by mówić o złej woli głowy państwa.
Tymczasem z prawa weta Nawrocki skorzystał siedem razy.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową! „Jest rodzajem szantażu względem społeczeństwa”. Padła propozycja ws. cen energii
Błaszczak: W interesie Polski i Polaków jest przyjęcie tarczy energetycznej
Prezydent Karol Nawrocki zawetował 7 ustaw, które były niekorzystne dla Polaków. Dlatego Pan Prezydent przedstawił swoje projekty. W przypadku tarczy energetycznej to dokładne artykuły z ustawy tzw. wiatrakowej, której dotyczą wyłącznie tarczy energetycznej
— przypomniał Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.
Dlatego zwracamy się do marszałka Sejmu, żeby ten projekt był omawiany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. W Sejmie leży również projekt KP PiS dot. tarczy energetycznej. On jest bardziej obszerny, bo dotyczy też zamrażania cen energii dla instytucji użyteczności publicznej. Ten projekt został odesłany do konsultacji społecznych po to, żeby nie był omawiany na posiedzeniu Sejmu. Są 2 projekty i ze strony KP PiS jest pełna gotowość do pracy nad tymi projektami. W interesie Polski i Polaków jest to, żeby tarcza energetyczna została przyjęta
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739285-obnizenie-cen-energiiprezes-pis-do-rzadutrzeba-dobrej-woli
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.