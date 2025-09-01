Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał dziś przez kilkanaście minut z premierem Donaldem Tuskiem na marginesie uroczystości 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie z wp.pl zaznaczył jednak, że nie dotyczyła ona wizyty głowy państwa w Stanach Zjednoczonych. „Jeśli dojdzie do spotkania, to o tym poinformujemy - powiedział.
Premier Donald Tusk kilkukrotnie ostatnio mówił o konieczności spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim przed wizytą głowy państwa polskiego 3 września w Stanach Zjednoczonych. Szef rządu zaznaczył, że chciałby omówić z prezydentem szczegóły jego wizyty i polityki zagranicznej państwa, za którą - jak podkreślał - odpowiada rząd.
Rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz odpowiedział na to, że wszystko może się zdarzyć w tak dynamicznej sytuacji politycznej.
Wymiana zdań na Westerplatte
Okazja do wymiany zdań przytrafiła się dzisiaj na marginesie obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Jak się jednak okazuje, politycy nie mówili w szczegółach o kwestii wizyty prezydenta w USA, wymienili jednak ogólne uwagi, a całe spotkanie w cztery oczy trwało zaledwie kilkanaście minut.
Wirtualna Polska podała, że ze źródeł zbliżonych do KPRM wynika, że „spotkanie się odbyło”. Kancelaria prezydenta nie potwierdziła jednak, że rozmowa dotyczyła amerykańskiej wizyty Karola Nawrockiego.
Spotkali się na marginesie uroczystości na Westerplatte, premier poprosił o chwilę rozmowy, to porozmawiali. Również o USA. Prezydent o wizycie w USA rozmawiał kilka dni temu m.in. z premierem Danii, więc trudno, żeby odmówił polskiemu premierowi
— powiedział WP jeden z prezydenckich ministrów.
Źródło portalu w KPRM zaznaczyło też, że rozmowa prezydenta z premierem miała trwać dłużej niż 5 minut, nie wskazuje jednak kiedy i gdzie miało się do dokładnie odbyć, zaznaczając, że „to nie jest kluczowe”.
— Prezydent Nawrocki na Westerplatte: Musimy w końcu załatwić kwestię reparacji, których jako Prezydent RP dla dobra wspólnego się domagam
— Po szczycie 18 sierpnia w Białym Domu wiemy, że premier Tusk jest i będzie ignorowany, a prezydent Nawrocki specjalnie wyróżniony
