„W Polsce od wielu lat widzimy politykę antypolską. Każda próba nawiązana nici porozumienia kończy się i tak fiaskiem. Temat reparacji wraca co jakiś czas, natomiast on nie przynosi żadnych efektów. Uważam, że nasi politycy powinni twardo trzymać stronę naszego kraju i postawić warunki” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Natalia Kołc, członek Rady Krajowej Konfederacji.
Dziś mija 86 lat od agresji III Rzeszy Niemieckiej na II Rzeczpospolitą. 1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa. Ponad dwa tygodnie później - 17 września 1939 r. - do ataku na Polskę dołączyła także sowiecka Armia Czerwona. Między innymi do kwestii reparacji wojennych nawiązała na antenie Telewizji wPolsce24 Natalia Kołc, członek Rady Krajowej Konfederacji.
