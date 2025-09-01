„Jeśli Piotr Müller myśli, że teraz na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego będzie biegał po mediach i nazywał Sławomira Mentzena „małym Balcerowiczem” i wygadywał inne bzdury, a później będziemy udawali że tego nie było, to się grubo zdziwi” - napisał na platformie X Przemysław Wipler. Poseł Konfederacji zareagował w ten sposób na słowa byłego rzecznika rządu PiS, który, chcąc wskazać różnice programowe między PiS a Konfederacją, nazwał Mentzena „małym Balcerowiczem”.
Europoseł PiS Piotr Müller zaznaczył w Polsat News, że istnieją wyraźne różnice między PiS a Konfederacją i błędem jest uważanie stronnictwa Sławomira Mentzena za bardziej radykalną wersję PiS. Ocenił, że Mentzen jest młodszą wersją Leszka Balcerowicza i na tej płaszczyźnie trudno o porozumienie.
Wipler się odgraża
Poseł Konfederacji Przemysław Wipler bardzo źle zareagował na słowa Piotra Müllera i zagroził, że jego ugrupowanie nie zapomni porównań Sławomira Mentzena do Leszka Balcerowicza.
Jeśli Piotr Müller myśli, że teraz na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego będzie biegał po mediach i nazywał Sławomira Mentzena „małym Balcerowiczem” i wygadywał inne bzdury, a później będziemy udawali że tego nie było, to się grubo zdziwi. Jak zdziwili się politycy, którzy kłamali i opowiadali głupstwa o naszym liderze w kampanii prezydenckiej a później dzwonili, że przykro im, że wylądowali na tablicy klientów nieobsługiwanych w Pubie Mentzen. Jak dostali linki z własnymi wypowiedziami mówili „Ej, co on taki pamiętliwy? To przecież była tylko kampania wyborcza, tak się przecież robi…”.
— napisał na X Przemysław Wipler.
Czas skończyć z brakiem odpowiedzialności za to co się mówi publicznie i z beztroskim taktycznym opluwaniem potencjalnych partnerów. To rak polskiej polityki
— dodał poseł Konfederacji.
Moralizatorski ton Wiplera najwyraźniej nie dotyczy skandalicznych słów Sławomira Mentzena na temat Jarosława Kaczyńskiego, którego nazwał „politycznym gangsterem”.
CZYTAJ TEŻ:
— Konfederacja to radykalniejszy PiS? Müller sprowadza Mentzena na ziemię: To jest młody Balcerowicz z początku lat 90.
— TYLKO U NAS. Czarnek: Walczymy o samodzielne rządy. Jeśli koalicja będzie konieczna, to do Konfederacji jest nam najbliżej
— Duże zadowolenie w PiS po debacie Morawieckiego z Mentzenem? „Prezes był relacjami z tego spotkania zachwycony”
maz/wPolityce.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739275-ten-mlody-balcerowicz-tak-zabolal-wipler-odgraza-sie-pis
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.