„Upadek jakiegokolwiek rządu państwa należącego do strefy euro byłby niepokojący” - powiedziała prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. W ten sposób skomentowała sytuację polityczną we Francji przed zaplanowanym na 8 września głosowaniem parlamentu nad wotum zaufania dla rządu.
CZYTAJ TAKŻE: Francję czekają kolejne przedterminowe wybory? Zbliża się wotum zaufania. „Rząd nie może szukać wsparcia opinii publicznej”
Prezydent Emmanuel Macron pięciokrotnie zmieniał już premiera Francji. Niewykluczone, że Francuzów czekają kolejne wybory. Wszystko to przez niekończący się kryzys polityczny i kryzys finansów publicznych. Francuzów czekają w przyszłym roku poważne cięcia w sektorze publicznym, w szczególności dotyczące wydatków na obronność. W rozmowie z francuską rozgłośnią Radio Classique prezes EBC Lagarde oświadczyła, że kluczowe jest, aby Francja utrzymała dyscyplinę fiskalną. Skomentowała w ten sposób ostatnie turbulencje na francuskiej scenie politycznej.
Finansowy chaos
Premier Francois Bayrou w ubiegłym tygodniu ogłosił, że zwróci się do parlamentu o wotum zaufania w związku z niepopularnymi planami cięć w budżecie na 2026 r., którym sprzeciwia się, według badań opinii, 80 proc. Francuzów. Partie opozycyjne - zarówno na lewicy, jak i na prawicy - zapowiedziały, że zagłosują przeciwko mniejszościowemu rządowi. Jeśli Bayrou przegra głosowanie, będzie musiał ustąpić.
Francja, druga co do wielkości gospodarka strefy euro, mierzy się z ogromnym poziomem zadłużenia, trzecim najwyższym w UE (w stosunku do PKB). Zawirowania polityczne dodatkowo pogorszyły stan francuskich finansów, uderzając w rynek obligacji. Oznacza to, że Francja musi płacić więcej inwestorom skupującym jej dług. Przewiduje się, że dojdzie też do likwidacji miejsc pracy.
CZYTAJ TAKŻE: Francja „chorym człowiekiem” Europy. Paryż może spowolnić europejską gospodarkę i zagrozić kryzysem. Sytuacji nie polepsza chaos polityczny
koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739261-prezes-ebc-zaniepokojona-mozliwoscia-upadku-rzadu-we-francji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.