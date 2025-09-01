„Mam wrażenie, i widziałem to na tej debacie, jak młodzi ludzie popierający Konfederację, po jej zakończeniu podchodzili do premiera Morawieckiego i dziwili się, że to jednak tak wygląda. Oni rzeczywiście słuchali przez pewien czas tylko filmów na TikToku u Sławomira Mentzena i nie było debaty, takiego zderzenia, porównania” - powiedział europoseł PiS Piotr Müller.
Były rzecznik rządu zaznaczył w Polsat News, że istnieją wyraźne różnice między PiS a Konfederacją i błędem jest uważanie stronnictwa Sławomira Mentzena za bardziej radykalną wersję PiS. Ocenił, że Mentzen jest młodszą wersją Leszka Balcerowicza i na tej płaszczyźnie trudno o porozumienie.
Trzeba skończyć z mitem, że Konfederacja to jest taki drugi PiS, tylko że bardziej radykalny. To zupełnie inna partia, mają zupełnie inne poglądy. Popatrzmy na sprawy gospodarcze. Była teraz debata premiera Mateusza Morawieckiego i Sławomira Mentzena. Miałem wrażenie na końcu tej debaty, że Sławomir Mentzen to jest młody Balcerowicz. On po prostu mówi jak Leszek Balcerowicz z początku lat 90. Jeżeli on chce tego typu Polski - bez innowacji, z tanią siłą roboczą, to my po prostu się zasadniczo w tych sprawach różnimy. To trzeba powiedzieć
— oświadczył Piotr Müller.
Europoseł nie wykluczył jednak potencjalnych rozmów koalicyjnych z Konfederacją, jednak wyjaśniał, że trzeba wyborcom wyłuszczyć zasadnicze różnice między oboma ugrupowaniami.
Oczywiście o koalicjach w przyszłości możemy rozmawiać, ale też trzeba dziś o tym mówić co nas różni, by wyborcy na koniec mogli zdecydować, czy wybierają małego Balcerowicza Sławomira Mentzena jako kandydata, który ma kierować polską gospodarką czy jednak wybierają solidaryzm społeczny i mądrą wolnorynkowość, którą oferuje PiS
— powiedział.
Mit Mentzena prysł?
Muller odniósł się także do słów posła Konfederacji Przemysława Wiplera, który powiedział, że prezesa Kaczyńskiego i polityków PiS rzekomo boli to, iż młodzi wyborcy wybierają dziś Konfederację i coraz mocniej wpływają na swoich rodziców i dziadków. W ocenie Wiplera poparcie z PiS odpływa do „bardziej widowiskowej” wersji prawicowej partii.
W połowie się zgodzę z posłem Wiplerem. Tak, oczywiście jest to dla nas zjawisko niepokojące i właśnie dlatego musimy pokazać różnice. Mam wrażenie, i widziałem to na tej debacie, jak młodzi ludzie popierający Konfederację, po jej zakończeniu podchodzili do premiera Morawieckiego i dziwili się, że to jednak tak wygląda. Oni rzeczywiście słuchali przez pewien czas tylko filmów na TikToku u Sławomira Mentzena i nie było debaty, takiego zderzenia, porównania
— mówił.
My to porównanie chcemy realizować, by na końcu wyborca mógł zdecydować. Jeżeli ktoś chce wybierać balcerowiczowską wersję polityki gospodarczej, to niech wybiera, ale żeby był świadomy, że to jest właśnie taki wybór
— dodał Piotr Müller.
Spór na prawicy
Prowadzący Marcin Fijołek zaznaczył, że Sławomir Mentzen powiedziałby zapewne w tej sytuacji, że jest to wybór między wolnorynkową prawicą a prawicą etatystyczną, opartą o staroświeckie mechanizmy i wiarę w instytucję państwa.
Oczywiście możemy zacząć dyskutować o modelach ekonomicznych. My uważamy, że podstawą gospodarki jest inicjatywa prywatna, czyli zaangażowanie prywatnego kapitału, ale też, że państwo ma, szczególnie w momentach przełomowych, ważną funkcję lewarowania finansowego, zasilania finansowego
— tłumaczył europoseł PiS.
Tak się dzieje obecnie w Stanach Zjednoczonych, Chinach czy Europie. Oni wiedzę, że jest przełom np. w kontekście sztucznej inteligencji, robotyzacji, technologii, dopalają to finansowo, bo wiedzą, że w przyszłości to przyniesie zwroty
— wskazywał Müller.
