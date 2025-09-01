Podczas obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte prezydent Karol Nawrocki nie tylko wygłosił mocne przemówienie. Po raz kolejny ogromne wrażenie zrobił także prezydencki okrzyk „Czołem Żołnierze!”.
Choć prezydentura Karola Nawrockiego dopiero się rozpoczęła, to już w tym momencie nie zawahamy się stwierdzić, że jednym z jej znaków rozpoznawczych będzie jego przywitanie z żołnierzami. Za każdym razem robi niesamowite wrażenie. Tak było i dziś, w tę smutną rocznicę.
„Aż Niemcy usłyszeli”
Nie mniejsze wrażenie robi także odpowiedź wojskowych na prezydencki okrzyk „Czołem żołnierze!”.
„Czołem Żołnierze” Prezydenta Karola Nawrockiego na Westerplatte na 86 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Aż Niemcy usłyszeli
— napisał internauta Max Hubner, który opublikował nagranie.
Z całą pewnością nie tylko Niemcy, ale również ich wieloletni wspólnik, do którego dziś Niemcy już wolą się nie przyznawać, czyli - oczywiście - Rosjanie.
